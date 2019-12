TVE no emetrà la Supercopa però sí que la cobrirà des de l'Aràbia Saudita

Tot i que RTVE va renunciar a adquirir els drets de la Supercopa perquè se celebra a l'Aràbia Saudita, la televisió pública sí que cobrirà la competició des del país àrab, segons ha avançat Bluper. En el seu moment, la corporació pública va anunciar que no entrava en la subhasta per a l'emissió de la competició per la situació de vulneració de drets humans que es viu al país.

"Si a RTVE apostem per l'esport femení, ¿què hi fem en un país on les dones són empresonades per defensar els seus drets?", van explicar llavors la corporació sobre la seva decisió. Atresmedia i Mediaset es van sumar al boicot i van decidir no optar a l'adquisició dels drets de retransmissió de la fase final de la competició, en la qual participaran al gener el Barça, el Reial Madrid, el València i l'Atlètic de Madrid. Que no emeti la competició no vol dir que la cadena no la cobreixi informativament, motiu pel qual ha decidit enviar al país àrab un equip liderat per Raquel González, que fins al març era la directora d'esports del serveis informatius de la cadena.

L'anunci de RTVE arriba després que el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, s'enfrontés a l'administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, a través d'una carta en què li exigia que rectifiqués la "seva actuació irresponsable" i l'acusava d'"arrossegar" altres cadenes a no presentar ofertes pels drets d'emissió. Finalment, dijous passat Movistar+ i DAZN van anunciar que emetrien la competició.

D'altra banda, també en l'àmbit dels drets esportius, Amazon ha anunciat que per primer cop oferirà la Lliga de Campions a Alemanya. En el cas d'Espanya, aquesta competició es pot veure a través de Movistar+ fins al 2021.