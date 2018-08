TVE aposta per la informació com a relleu d''Amigas y conocidas' i 'Saber vivir'

La informació serà el nou eix de la graella matinal de TVE, després que la televisió pública hagi decidit prescindir d''Amigas y conocidas' i 'Saber vivir'. Segons fonts de la corporació citades per l'agència Efe, l'objectiu de la nova direcció de TVE és "recuperar la tensió informativa dels matins" per competir amb cadenes privades com La Sexta, que durant la franja matinal emet el programa de debat polític 'Al rojo vivo'.

La nova graella matinal comptarà amb tres blocs: 'Los desayunos de TVE', que presentarà Xabier Fortes; un espai de magazín, i un tercer espai informatiu que també presentarà Fortes. Aquest últim bloc comptarà amb entrevistes i connexions en directe i durarà fins a les 14 h. "En una televisió plural, de tots, la informació és bàsica", han destacat fonts de la corporació.

La designació de Xabier Fortes com a presentador de 'Los desayunos de TVE' ha sigut una de les decisions estrella del mandat de Rosa María Mateo, que des del juliol és l'administradora única provisional de la corporació pública. Fortes agafa el relleu de Sergio Martín, que durant la seva etapa com a presentador de 'Los desayunos de TVE' i director del Canal 24 Horas va protagonitzar diverses polèmiques, especialment arran de l'entrevista a Pablo Iglesias en què li va preguntar si estava "d'enhorabona" per les excarceracions de dos presos d'ETA.