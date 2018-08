TVE cancel·la el programa 'Amigas y conocidas'

La nova direcció de TVE comença a fer canvis en la programació de la cadena. El primer espai a caure, segons 'La Vanguardia', ha sigut 'Amigas y conocidas', l'espai de tertúlia presentat per Inés Ballester. L'equip del programa hauria rebut avui l'anunci que la direcció no té intenció de continuar amb el format. Un altre dels programes que es podrien veure afectats pel nou rumb de la cadena seria 'Saber vivir'.

'Amigas y conocidas' es va començar a emetre l'any 2014, primer com a secció de 'La mañana de verano' de La 1 i després com a programa independent, i és una versió del format nord-americà de 'The view', que consisteix en una tertúlia integrada per dones. Per la taula del programa La 1, que ha comptat amb Ballester com a presentadora des dels seus inicis, hi han passat col·laboradores com Isabel San Sebastián, Sonia Ferrer, Cristina Almeida i Silvia Tarragona. Aquest estiu, a més d'emetre's la versió diària matinal, també ha tingut una edició setmanal nocturna en la qual es comenta 'Lazos de sangre', el programa en què es revelen les intimitats de les sagues familiars conegudes, com els Iglesias.

Al llarg de la seva història, el programa ha protagonitzat diverses polèmiques. En una ocasió, Ballester es va haver de disculpar amb Pablo Iglesias després de preguntar a una col·laboradora que l'havia entrevistat si el polític feia olor. En una altra emissió, l'advocada Teresa Bueyes, també tertuliana del programa, va encendre les xarxes quan va afirmar: "Alguna cosa bona devia tenir el nazisme, i altres de dolentes".