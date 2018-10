TVE es disculpa amb la Falange pels comentaris contra ells fets a 'OT 2018'

Després de la polèmica per voler canviar un aparaula d'una cançó de Mecano, 'OT 2018' encara un nou conflicte. TVE, cadena que emet el programa, s'ha disculpat amb la Falange per uns comentaris fets per Noemí Galera, directora de l'acadèmia, i un dels concursants, l'andalús Dave. El 28 de setembre, durant una xerrada per vigilar les faltes de respecte, el 'triunfito' va reconèixer que s'havia 'cagat' en el partit d'extrema dreta diverses vegades. Davant d'aquesta afirmació, Galera li va respondre: "Bé, en aquests jo també m'hi cago. I si no que vinguin". Després del comentari, diversos dels concursants van exclamar: "Això, això, que vinguin!"

Ara la televisió pública, a través del Defensor de l'Audiència, Ángel Nodal, ha demanat perdó amb un e-mail que publica avui 'OK Diario' i que la Falange va compartir al seu Twitter. En la comunicació, el defensor trasllada a la Falange les disculpes de la directora d'entreteniment de TVE, Toñi Prieto. "Lamentem moltíssim el comentari desafortunat de l'alumne i encara més el que va fer la directora de l'acadèmia", diu l'e-mail, que afegeix que considera "intolerable" l'expressió utilitzada tant per Galera com per Dave.

Ángel Nodal, Defensor de la Audiencia de @rtve se disculpa con @fedelasjons por la conducta intolerable de @NoemiGaleraN Directora de la Academia de Operación Triunfo.

Se lo agradecemos sinceramente. #OTDirecto8OCT pic.twitter.com/0Pdr3aDBlp — Falange Española (@fedelasjons) 8 d’octubre de 2018

A més, en el comunicat, RTVE assegura que prendrà "les mesures oportunes perquè aquest tipus d'accions no es tornin a produir", ja que l'ens "advoca per la pluralitat ideològica i religiosa i el respecte". Segons 'OK Diario', la Falange valora positivament la disculpa, però la considera insuficient, ja que creuen que s'hauria d'haver fet en un format de difusió equivalent al dels comentaris.

En el seu moment, el comentari de Galera va donar lloc a una resposta de la Falange a través de Twitter en què qualificaven la directora de l'acadèmia de "mal educada i molt cínica" i en què defensaven que ells són "un partit polític legal".

Además de maleducada @NoemiGaleraN es muy cínica. Porque les está pidiendo a los chavales que tengan respeto y ella insulta a un partido político legal como @fedelasjons

Todo esto pagado con dinero público @rtve #OTDirecto28SEP

Encantados de ir a explicaros nuestras propuestas pic.twitter.com/jyXUzGQZI1 — Falange Española (@fedelasjons) 28 de setembre de 2018

Les disculpes de TVE han trobat resposta en els usuaris de Twitter, que, en molts casos, critiquen que la televisió pública demani perdó a una agrupació d'extrema dreta i mostren la seva disconformitat utilitzant l'etiqueta #MecagoenlaFalange.

Ojalá @NoemiGaleraN y @daveot2018 y todos cagándose de nuevo en la falange y en todo el fascismo repugnante. Indignante que RTVE pida disculpas por esto cuando es aplaudible. https://t.co/H2I24Zo3Da — Lady Dramas (@creep02) 16 d’octubre de 2018

#mecagoenlafalange que @rtve pida perdón por que en OT se caguen en la Falange da mucha vergüenza. — John Smith ||☆|| 🎗Sant Esteve de les Roures (@NoMePeguesMucho) 16 d’octubre de 2018