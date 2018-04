TVE emetrà la final de la Copa del Rei

La final de la Copa del Rei de futbol es podrà veure a La 1. Televisió Espanyola ha anunciat aquest dimecres al migdia que ha estat l'adjudicatària d'aquests drets, en un procediment que s'ha tancat només deu dies abans de la disputa del partit, previst per al dissabte de la setmana que ve, 21 d'abril, a les 21.30. La final la disputaran el Barça i el Sevilla a l'estadi Wanda Metropolitano de Madrid.

La Federació Espanyola havia anunciat el 28 de febrer l'obertura del concurs per a l'adjudicació dels drets de la final, però un mes després la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va considerar que el plec de condicions no complia "cap dels requisits exigits per la llei" i va obligar a reformular la convocatòria. El nou termini per a la presentació d'ofertes es va tancar aquest dimarts, i avui la Federació ha escollit la proposta de TVE.

La setmana passada, el grup Mediaset va emetre un comunicat en què denunciava "l'escàs respecte professional" de la Federació i la CNMC "en la gestió dels terminis per licitar, produir i comercialitzar" els drets de la final de Copa, i manifestava que "el retard en l'obertura del concurs" i "la posterior demora de la CNMC en l'aprovació" de les seves bases posava "en greus dificultats" la presentació d'una oferta "per part de qualsevol operador de televisió en obert". "Els òrgans responsables d'aquesta situació han mostrat amb la seva desídia, despreocupació i nefasta gestió dels temps un escàs respecte professional cap als operadors i han provocat que un esdeveniment televisiu d'interès general no generi, valgui la redundància i per raons alienes al mateix contingut, l'interès suficient", es queixava Mediaset.

TV3, per la seva banda, no emetrà la final perquè la seva situació financera li impedeix assumir el cost de comprar aquests drets, segons va reconèixer fa uns dies el director de la cadena, Vicent Sanchis. Els últims anys, la televisió pública havia arribat a acords amb la cadena titular dels drets a nivell estatal per poder oferir el partit a Catalunya.