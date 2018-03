TVE imposa més serveis mínims a dones que a homes per a la vaga d'aquest dijous

La secció sindical de la CGT a RTVE ha denunciat que la direcció de la corporació ha imposat, per a la jornada de vaga d'aquest dijous, “serveis mínims a més dones que homes, fins i tot en àrees masculinitzades”. Com a exemples posa el departament d’esports dels 'Telediarios', on treballen “quasi el triple d’homes que de dones” i, en canvi, avui hauran de treballar forçosament dues dones i un home, o el programa 'Los desayunos', amb una redacció paritària (tres homes i tres dones) i uns serveis mínims 100% femenins (dues dones).

RTVE se niega a incluir la palabra "feminista" en sus indicativos sobre la huelga del 8M e impone servicios mínimos a más mujeres que hombres incluso en áreas masculinizadas #el8demarzoyoparo #enRTVElasMujeresParamos pic.twitter.com/wsUPYpgkKk — CGT RTVE (@cgtrtve) 7 de març de 2018

En declaracions a 'Vertele', Teresa Rodríguez, membre del comitè de vaga de la CGT a RTVE, considera que la direcció ha actuat “amb mala fe” en prendre aquestes decisions i avança que presentaran una denúncia. El sindicat es queixa també que la direcció de RTVE s’ha negat a incloure la paraula “feminista” per qualificar la vaga en el text que apareixerà als mitjans del grup per informar dels motius pels quals s’altera la programació.