TVE té intenció d’emetre una nova edició d’‘OT’ l’any que ve

TVE encara no dona per exhaurit el format d’ Operación Triunfo. El director de la cadena, Eladio Jareño, ho va explicar aquesta setmana en una entrevista al portal Fórmula TV, en què va dir que “en principi” el format “no descansarà la temporada que ve”. Jareño, doncs, matisava les paraules que havia pronunciat el 20 de desembre el director de continguts, canals i programes de TVE, Toni Sevilla, segons el qual OT necessitava una pausa.

“Hi haurà tercera edició i serà a Televisió Espanyola. El que hem de veure és quan comencem”, va assegurar Jareño, i va remarcar que “la temporada va del setembre del 2019 al juny del 2020”. Segons ell, aquest format “s’ha de cuidar, s’ha de reinventar en cada edició i això requereix una sèrie de reflexions, un temps per respirar i veure quan és el millor moment per tornar”. Això, unit a les anteriors declaracions de Sevilla, fa pensar que probablement l’acadèmia no es tornarà a obrir fins a la part final de la temporada vinent, ja durant el 2020. D’aquesta manera, TVE trencaria la norma que ha seguit fins ara d’emetre OT a la tardor: va fer-ho en la primera etapa (2001-2003) i també en les dues últimes edicions, després de recuperar el programa l’any 2017.

El debat sobre el futur del concurs es va obrir al constatar que les xifres d’audiència de l’edició del 2018 havien estat sensiblement inferiors a les del 2017 (tot i que es van mantenir per sobre de la mitjana de La 1), un fet que Sevilla va atribuir al poc temps (només set mesos) que havia passat entre el final d’una edició i l’inici de la següent.