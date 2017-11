TVE prepara un debat electoral per al 7 de desembre

Televisió Espanyola celebrarà el 7 de desembre un debat amb representants de les candidatures que concorren a les eleccions del 21-D. El programa, doncs, tindrà lloc en ple pont de la Puríssima, i precisament el mateix dia que hi ha prevista una manifestació a Brussel·les per reclamar la llibertat dels presos polítics catalans.

El president de Radiotelevisió Espanyola, José Antonio Sánchez, ho ha anunciat aquest dimarts durant una compareixença a la comissió mixta de control a la corporació estatal. Sánchez ha deixat clar també que només es podrà participar al debat "de manera presencial" des dels estudis de TVE a Sant Cugat del Vallès.

Això impedirà que Junts per Catalunya hi pugui enviar el seu cap de llista, Carles Puigdemont, que és a Brussel·les. Tampoc no hi podrà participar, si no surt abans en llibertat, el candidat d'ERC, Oriol Junqueras, que és a la presó d'Estremera. La cadena, però, no exigeix que les candidatures enviïn al debat els seus caps de llista, de manera que hi podrien participar altres representants d'aquestes formacions.

El debat s'emetrà, en desconnexió per a Catalunya, dins de l'espai 'El debat de La 1', que s'emet cada dijous a mitjanit -tot i que en aquesta ocasió es podria avançar- i també pel canal 24 Horas, que l'oferirà al conjunt de l'Estat. També es podrà seguir per Ràdio 4.

TVE també té previst oferir entrevistes als representants de les diferents candidatures, ordenades de menys a més representació a les eleccions del 2015, a 'Los desayunos de TVE', 'La noche en 24 horas' i, en català, a primera hora del matí. Pel que fa als programes informatius, inclouran blocs electorals que dedicaran a cada partit un temps proporcional al seu resultat als anteriors comicis. La televisió pública també oferirà programes especials per a l'inici i el final de campanya, i un altre per cobrir la nit electoral.