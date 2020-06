TVE sotmet els primers famosos a un examen ‘Typical Spanish’

Massiel, Edu Soto, Samantha Vallejo-Nágera, Natalia Millán, Kira Miró i Carlos Iglesias són les sis primeres celebritats convidades per Typical Spanish, el nou programa d’entreteniment de La 1 per als divendres a la nit (22.00 h). Repartits en dos equips capitanejats per Florentino Fernández i Vicky Martín Berrocal, hauran de demostrar la seva cultura general espanyola: des dels Jocs Olímpics fins a la victòria de Salomé a Eurovisió, passant per situar en un mapa mut alguns dels indrets i municipis de l’Estat.

Frank Blanco presenta aquest format per al canal públic, que inclourà també proves sensorials, com ara endevinar a cegues quin plat de la gastronomia espanyola s’està degustant. Amb els ulls tapats, els equips hauran de formar paraules amb lletres gegants. El premi serà més simbòlic que real, ja que consisteix en un kit per al cotxe Typical Spanish: ambientador de pi, ventilador i gos que mou el cap. Ainhoa Arteta, Jesús Castro, Alaska, Ágatha Ruiz de la Prada i Los Chunguitos seran alguns dels pròxims participants en les deu entregues que hi ha previstes, de moment, d’aquest format.