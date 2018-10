TVE rectifica i emetrà 'La República' en 'prime time'

Televisió Espanyola ha decidit finalment donar una oportunitat a la segona temporada de '14 de abril. La República'. La televisió pública havia anunciat dimarts que els nous capítols de la sèrie (rodats fa set anys, però encara no emesos) s'estrenarien aquest dissabte a les 23.30 h, però dos dies després ha canviat d'idea: segons han confirmat a l'ARA fonts de TVE, com a mínim el primer episodi s'ubicarà a les 22.00 h, un horari molt més competitiu. Això serà, però, la setmana que ve: per a aquest dissabte és manté la franja prevista, tot i que en comptes d'estrenar els capítols inèdits es reemetrà l'últim episodi de la primera temporada, en un intent de facilitar que els espectadors es reenganxin a unes trames que s'han passat set anys en pausa.

L'anunci inicial d'estrenar la segona temporada dissabte a les 23.30 h (la nit de menys consum televisiu de la setmana) havia caigut com una galleda d'aigua freda, perquè la recuperació d'aquesta sèrie (i d'altres títols que, durant els anys de govern del PP, tampoc van trobar el seu lloc a la graella) s'havia convertit en un símbol dels aires de canvi que estan experimentant els mitjans públics espanyols arran de l'elecció de Rosa María Mateo com a administradora única de RTVE. L'anunci l'havia fet el 3 de setembre, al FesTVal de Vitòria, el director de ficció de la cadena, Fernando López Puig, i es va oficialitzar a finals del mateix mes, quan Mateo, en la seva primera compareixença al Congrés, va afirmar: "La meva decisió és emetre-les. He demanat expressament que s'emetin totes els pròxims mesos". I això malgrat que algunes de les ficcions li havien semblat "una mica fluixes" i "lògicament han patit el pas del temps".

Entre les persones que havien mostrat el seu malestar a través de Twitter per l'horari escollit inicialment hi havia alguns dels protagonistes de la sèrie: "Vaja. Tant de temps esperant perquè la programin a una hora lamentable", va dir Víctor Clavijo.

"De debò?", es preguntava Mariona Ribas, i María Cotiello va ironitzar que aquest horari devia ser "una broma".

Per la seva banda, la guionista Virginia Yagüe havia acusat TVE de "buscar titulars en el marc d'un festival" per "després fer això". "Lleig i mal fet", va sentenciar. També Jaume Banacolocha, conseller delegat de Diagonal TV, la productora de la sèrie, va reconèixer que esperava "un horari millor per a aquest magnífic serial".

A banda del canvi d'horari, que permetrà a la sèrie aspirar a unes xifres d'audiència més respectables que les que hauria pogut obtenir emetent-se gairebé a la mitjanit i després d'una pel·lícula, TVE també ha modificat la seva intenció inicial de llançar la segona temporada precedint-la només d'un breu resum de la primera. Al Congrés, Mateo havia explicat que s'estava estudiant "la fórmula per emetre la primera temporada, encara que sigui reduïda a dos capítols", per refrescar la memòria dels espectadors. Finalment s'ha optat per una opció intermèdia que consisteix a emetre l'últim capítol de la primera etapa una setmana abans de l'estrena dels nous episodis.

Diners, programació o ideologia?

Aquella primera temporada, de 13 episodis, va ser un èxit: es va tancar amb una mitjana de 3,5 milions d'espectadors i un 17% de quota de pantalla a Espanya. Per això ràpidament se'n va encarregar una segona entrega, de 17 capítols, que havia de veure la llum l'any següent. Però l'estiu del 2011 van començar els problemes: la dimissió d'Alberto Oliart com a president de RTVE va obrir un període d'interinitat durant el qual es va haver d'afrontar una forta retallada pressupostària. Per estalviar, el consell d'administració (amb les capacitats executives limitades per l'absència de president) va optar per aturar l'emissió de sèries, ja que, des del punt de vista comptable, la despesa no es computa fins al moment de l'emissió, tot i que els 15 milions que va costar la segona temporada de '14 de abril. La República' ja s'havien pagat.

Aquesta crisi va quedar superada el juny del 2012 (ja amb el PP al govern espanyol) amb l'elecció d'un nou consell presidit per Leopoldo González-Echenique. La nova cúpula va assegurar diverses vegades que tenia intenció d'emetre la sèrie, però no ho va fer, oficialment per "raons de programació". Ara bé, les sospites de censura per motius ideològics sempre han planat per sobre del cas, i s'han vist reforçades pel fet que la temàtica de les altres produccions que TVE va mantenir congelades durant els anys de govern de Mariano Rajoy tampoc encaixa gaire amb l'ideari popular: la minisèrie 'Tres días de abril' narra els fets que van tenir lloc entre el 12 i el 14 d'abril del 1931 i que van culminar en la proclamació de la República; el telefilm 'La conspiración' explica com el general Mola va preparar el cop d'estat del 1936; la minisèrie 'Volveremos' (coproduïda amb TV3, que la va emetre el 2012) està protagonitzada pels exiliats republicans que van lluitar contra els nazis a la Segona Guerra Mundial; i una altra minisèrie, 'El precio de la libertad', es fixa en la vida de l'exmembre d'ETA i dirigent d'Euskadiko Ezkerra Mario Onaindia.

De fet, en la seva compareixença al Congrés Rosa María Mateo va abonar implícitament aquesta versió: "És absurd [no emetre-les]. És la nostra història, i la història és la que és, no la podem canviar: han passat les coses que han passat. La República va existir".

La segona temporada de '14 de abril. La República' (que es va plantejar per ser l'última) transcorre entre el setembre del 1932 i el juliol del 1936. En els nous capítols continuaran les tensions personals i amoroses entre els membres de la família De la Torre i el seu entorn.