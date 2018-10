TVE renova 'La otra mirada' malgrat les baixes dades d'audiència

'La otra mirada', sèrie sobre un grup de noies que estudien en una acadèmia sevillana durant els anys 20, tindrà una segona temporada, segons avança 'Vertele'. Tot i que la primera entrega de la ficció va obtenir unes dades d'audiència discretes –a Espanya va tenir una quota mitjana del 9% i 1,4 milions d'espectadors–, la corporació ha decidit renovar la ficció, que sí que ha rebut el beneplàcit de la crítica.

La sèrie, que aposta per històries clarament feministes, es va estrenar el 25 d'abril i té un repartiment gairebé exclusivament femení, amb Macarena García i Patricia López Arnaiz al capdavant. Aquesta última ha estat reconeguda per la seva feina a la sèrie amb el premi Ondas a la millor actriu, guardó 'ex aequo' que també ha rebut Aura Garrido per 'El día de mañana'.

La primera temporada de la sèrie va acabar amb un final obert, perquè encara es desconeixia si 'La otra mirada' tindria continuïtat.

Segons 'Vertele', la renovació de 'La otra mirada' va en línia amb el compromís de Rosa María Mateo, administradora única provisional de RTVE, de defensar valors com la igualtat. En aquest sentit, una de les últimes decisions de la corporació ha sigut designar Alicia G. Montano i Paloma Zamorano com a editores d'igualtat de TVE i RNE, uns càrrecs que tenen com a missió garantir la igualtat entre homes i dones als mitjans públics espanyols.