La nova sèrie de TVE sobre el món de l'educació tindrà un espai de debat

A TVE han volgut donar un valor afegit a la seva sèrie sobre el mòn de l’educació, HIT: la cadena ha confirmat que acompanyarà la ficció amb ¿Quién educa a quién?, un “espai de diàleg” per aprofundir en els temes que tractarà cada un dels episodis. El programa estarà presentat per la periodista Mamen Asencio i comptarà amb la participació d’experts, docents, pares i estudiants, amb l’objectiu d’abordar l’educació dels joves i analitzar els conflictes generacionals de la societat contemporània. L’acció de HIT arrenca amb uns actes vandàlics a l’escola Anne Frank que obliguen la directora, interpretada per Olaya Caldera, a demanar ajuda al professor Hugo Ibarra Toledo (HIT), encarnat per Daniel Grao. Entre les problemàtiques que apareixeran en els diferents episodis hi ha la manca de suport al professorat, l’assetjament, el descobriment de les drogues i la pornografia, i el bullying. Els directors de la sèrie són Joaquim Oristrell, Álvaro Fernández Armero i Elena Trapé.