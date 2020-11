'Tabús', de TV3, i els informatius de Betevé, premis Zoom 2020

El Zoom Festival d'Igualada ha lliurat aquest dissabte els guardons de la seva edició més virtual i amb un palmarès amb moltes produccions del país, segons recull l'ACN. Tabús, de TV3 i El Terrat, ha rebut el premi Zoom al millor format d’entreteniment; l'espai Territori Contemporani, de Vallès Oriental Televisió i La Xarxa, el premi D.O. Catalunya al millor format de televisió, i Betevé s'ha endut el guardó en la categoria d'informatius per la cobertura de les protestes postsentència de l'1-O. ETA, el final del silencio, de Movistar+, i 100x100 Tito, de Barça Studios, també han estat distingits pels premis Zoom. D'altra banda, i com ja s'havia anunciat, Jordi Évole ha recollit el Premi d'Honor del festival en una gala que s'ha celebrat també en línia. En total, s’han atorgat 13 guardons en el marc de la gala de cloenda del Zoom Festival, que s'ha pogut seguir en directe a través del web i les xarxes del festival.

Pel que fa a la secció oficial, el premi Zoom al millor format en la categoria de programes culturals i divulgatius és per a la sèrie documental dirigida per Jon Sistiaga del Canal #0 de Movistar+ ETA, el final del silencio (2019), “per aprofundir en un tema com és el conflicte basc” i “ser pioners en mostrar uns fets que, tot i que semblen molt llunyans, encara són propers”, ha explicat el jurat. Per la seva banda, el programa de divulgació lingüística d’IB3 Téntol (2020) ha rebut una menció especial “per la seva vocació de servei públic, per mostrar i divulgar el llenguatge i fer-ho amb un estil dinàmic i pedagògic”. Sistiaga ha recollit el premi virtualment a la gala d’aquest vespre.

En la categoria de ficció, el biopic de Rai Italia dirigit per Luca Manfredi sobre l’actor Alberto Sordi Permette? Alberto Sordi (2020) s’ha endut el premi Zoom al millor format de ficció. El jurat ha considerat que mereix el guardó “per ser una entranyable història de vocació i supervivència de dos amics perdedors que acabaran triomfant” i per ser “un homenatge a l’incipient cinema italià que naixeria a cavall del neorealisme i de la caiguda de Cinecittà”.

La informació de proximitat ha estat l’escollida pel jurat per endur-se el premi al millor format en la categoria d’informatius: els serveis informatius de Betevé guanyen el guardó per la cobertura especial de les mobilitzacions a Barcelona arran de la sentència de l’1 d’Octubre (2019). En aquest cas, el jurat destaca “el treball de proximitat, immediatesa, innovació, optimització dels recursos i compromís com a servei públic”.

Pel que fa al premi Zoom al millor format d’entreteniment, Tabús (2020), produït per TV3 i El Terrat, s’endú el guardó “per la seva originalitat i el seu tractament en clau d'humor de les realitats de col·lectius que sovint no es veuen representades en els mitjans” i “per la valentia de tractar aquests temes a través de l'humor i el fet que la televisió pública aposti per formats compromesos amb la transformació social”, apunten els membres del jurat.

Finalment, el premi al millor programa en la categoria d’esports és per al documental 100x100 Tito, de Barça Studios, dirigit per Cristina Collado i Marta Busquets, “perquè va molt més enllà i mostra la figura protagonista i, a més, amb la seva narrativa audiovisual fa que aquest treball agradi fins i tot a les persones a qui no els agrada el món dels esports”, segons explica el jurat.

A més dels premis Zoom de la secció oficial, al llarg de la gala de cloenda del Zoom Festival s’ha lliurat el Premi d’Honor a Jordi Évole, el premi a la millor producció audiovisual del confinament (a Laura Cahís Sánchez, amb el perfil d’Instagram LORAISALIVE i el curt de ficció Covid-19 Prison), els premis al millor youtuber i al millor instagramer, els premis del 7è Showcase de Pilots de Ficció de Serielizados i Zoom Festival i el premi del jurat del Festival Confitats en Curt, d’Òmnium Cultural.

També s'ha lliurat el Premi D.O. Catalunya al millor format de televisió en català, que s’ha decidit per votació popular i ha recaigut en el programa de Vallès Oriental Televisió Territori Contemporani, un programa sobre art contemporani que es fa i es mostra a comarques.