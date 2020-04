260x366 Taller online sobre ‘fake news’, amb Àlex Gutiérrez Taller online sobre ‘fake news’, amb Àlex Gutiérrez

En plena crisi sanitària, és imprescindible saber destriar la bona informació de les intoxicacions. El cap de Mèdia de l’ARA impartirà, el pròxim dimecres 29 d’abril, un taller pràctic sobre com protegir-se de les manipulacions informatives. D'on surten les fake news? Per què semblen guanyar la partida? Com ho hem de fer perquè els nens tinguin una educació mediàtica que els eviti consumir mala informació?

Totes aquestes qüestions, i les que vulguin plantejar els participants, seran abordades durant la sessió virtual, que començarà a les sis de la tarda i es farà amb l’aplicació Zoom. Per apuntar-vos-hi, podeu fer clic a aquest enllaç. Si voleu deixar apuntada una pregunta, ho podeu fer al mur de participació.

Àlex Gutiérrez (Barcelona, 1974), és el cap de Mèdia de l’ARA i autor de la columna diària Pareu màquines, al diari. Anteriorment va ser president de la Fundació Escacc i director editorial del grup Comunicació21, entre altres ocupacions. Col·labora a El matí de Catalunya Ràdio, l’ Irradiador d’iCatFM, la revista El món d’ahir i el blog Inside media. A més, és professor associat a la Universitat Pompeu Fabra.