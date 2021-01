Mor Tanya Roberts, protagonista de 'Los ángeles de Charlie' i noia Bond a 'Panorama per matar'

L'actriu nord-americana Tanya Roberts, coneguda per haver sigut una de les protagonistes de Los ángeles de Charlie i noia Bond de Panorama per matar (1985) va morir diumenge a l'edat de 65 anys. Segons informa The Hollywood reporter, que recull declaracions del seu representant, Mike Pingel, l'actriu va ingressar en un hospital de Los Angeles després de desmaiar-se el passat 24 de desembre quan passejava els gossos pel carrer.

Nascuda a Nova York l'any 1955 amb el nom Victoria Leigh Blum, l'actriu va començar la seva carrera a la petita pantalla després d'una primera etapa com a model. El seu primer paper destacat va ser el de Julie Rogers, una de les protagonistes de la cinquena i última temporada de Los ángeles de Charlie. El seu altre paper recordat és el de la geòloga Stacey Sutton a Panorama per matar, l'última entrega de James Bond protagonitzada per Roger Moore. La carrera cinematogràfica de Roberts inclou altres títols, com El senyor de les bèsties (1982) o Sheena (1984). El seu últim paper destacat va ser a la sitcom Aquellos maravillosos 70 (1998-2004).