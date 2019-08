Tecnocrònica d’agost

L’estiu ja no és sinònim de tranquil·litat informativa, i les companyies del sector tecnològic no han deixat de generar notícies durant el mes d’agost. Innovacions, canvis d’estratègia i novetats que marcaran el futur del sector en els pròxims mesos.

Espies

Microsoft i Facebook també ens escolten

Fa setmanes que Amazon, Apple i Google van admetre que tenen humans escoltant una petita part -menys de l’u per cent, diuen- dels diàlegs dels usuaris amb les seves respectives majordomes digitals, Alexa, Siri i Assistant, per comprovar si responen correctament a les ordres verbals. Aquests dies, Facebook i Microsoft han reconegut pràctiques semblants: la primera per millorar les transcripcions dels missatges de veu en els xats de Messenger i la segona per afinar les ordres de veu de les videoconsoles Xbox. Les dues empreses asseguren que han deixat de fer-ho, però al mateix temps s’ha sabut que operadors de Skype -filial de Microsoft- escolten, també per motius de qualitat, alguns resultats de la fenomenal funció de traducció en temps real de les converses de veu. Segurament els gegants digitals no tenen cap manera més discreta d’entrenar l’enteniment de les seves intel·ligències artificials, però fins i tot els usuaris primerencs d’aquestes tecnologies incipients comencen a mostrar reticències davant la possibilitat de ser escoltats sense ser-ne conscients. En tot cas, recordeu que la majoria dels altaveus intel·ligents porten un interruptor que permet silenciar manualment el micròfon.

Google ens corregeix

Les aplicacions del gegant tecnològic examinaran els textos dels usuaris

Durant les pròximes setmanes, les aplicacions d’ofimàtica de Google Suite començaran a examinar en temps real amb intel·ligència artificial els textos que escrivim, marcant les paraules dubtoses i suggerint-nos modificacions ortogràfiques i gramaticals en l’ús de preposicions i de temps verbals. Inicialment la funció s’aplicarà només a les versions en anglès, però no crec que trigui gaire a ampliar-se a altres idiomes, considerant que l’Smart Compose que a Gmail ja ens proposa com acabar les frases mentre les escrivim ja està disponible en moltes llengües més. No sé si és la millor manera de fomentar l’aprenentatge escolar de l’ortografia i la gramàtica, però sembla que s’ha acabat allò de rebre documents mal redactats.

EUA i Huawei

Nova pròrroga de Donald Trump a la companyia xinesa

El govern dels EUA va proclamar al maig que prohibiria a les empreses del seu país fer negocis amb la xinesa Huawei. Després de comprovar que la mesura perjudicava molt la indústria nord-americana, Donald Trump va decidir suspendre la seva aplicació durant tres mesos. Aquesta moratòria s’acabava dilluns passat, dia 19, però ha estat ampliada tres mesos més, fins al 19 de novembre, probablement perquè les negociacions comercials entre els dos estats puguin seguir progressant, i també perquè les botigues dels EUA tinguin temps d’omplir els magatzems de cara a les vendes de Nadal. Però Huawei ja ha mogut fitxa presentant HarmonyOS, un sistema operatiu propi que podria acabar desplaçant en els seus productes l’Android de la nord-americana Google.

Casualment -o no- aquests dies s’ha fet públic que tècnics de Huawei han ajudat els governs africans d’Uganda i Zàmbia a espiar els seus opositors polítics, interceptant i desxifrant les seves comunicacions. La revelació del Wall Street Journal no fa cap favor a la reputació internacional de la firma xinesa, igual que fa uns mesos la seva compatriota ZTE va ser denigrada per haver creat la plataforma que impulsa el document nacional d’identitat digital de Veneçuela, suposadament de cara a permetre que els governs de Chávez i Maduro controlin més de prop els seus ciutadans.

Ikea i la domòtica

L’empresa sueca aposta per les llars connectades

Ikea ha creat una nova divisió centrada en els dispositius connectats. La firma de decoració ofereix des del 2015 mobles i llums equipats amb carregador sense fils per a mòbils; dos anys després va presentar una gamma de bombetes intel·ligents que segueix creixent; i abans de final d’aquest any té previst començar a vendre altaveus, en aliança amb Sonos, i persianes controlables amb el mòbil. Val a dir que Ikea no pretén competir amb les plataformes de llar connectada existents, sinó ampliar-les: el seu adaptador Tradfri és compatible amb les ordres d’Amazon Alexa, Apple Siri i Google Assistant. Esclar que si hi ha una empresa capaç de popularitzar la domòtica a preus assequibles, aquesta és Ikea. L’objectiu és endur-se una part del pastís mundial de la domòtica: segons la consultora IDC, aquest any es vendran 830 milions d’objectes domèstics connectats, que arribaran als 1.600 milions d’unitats l’any 2023.

Protecció de dades

Ara Facebook s’amoïna per la privadesa dels usuaris

L’enorme negoci publicitari de Facebook es basa en rastrejar l’activitat dels usuaris, no només dins de la mateixa xarxa social sinó també en webs i aplicacions de tercers, per tal d’obtenir un perfil detallat dels seus interessos i mostrar-los anuncis rellevants. Des d’ara, els usuaris espanyols són -amb els coreans i els irlandesos- els primers que poden escollir quines d’aquestes pàgines i aplicacions externes han de proporcionar dades a Facebook, desactivant les que no vulguin que aportin informació al seu perfil personal. Aquesta nova funció va ser promesa per Mark Zuckerberg fa més d’un any i pretén donar la impressió d’un respecte més gran per la nostra intimitat, però l’escàndol de Cambridge Analytica va fer palès que les dades que Facebook ja té sobre nosaltres han circulat alegrement per molts racons de la xarxa.