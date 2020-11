Telecinco anuncia el retorn de 'Gran Hermano' per al 2021

Gran Hermano, el reality show insígnia de Telecinco, tornarà a la graella de la primera cadena de Mediaset el 2021, segons ha confirmat avui el responsable de continguts del grup, Manuel Villanueva, durant la presentació de La casa fuerte. Amb aquesta notícia, la cadena treu de l'ostracisme el format de Guadalix de la Sierra després de l'escàndol pel cas d'abús sexual que va tenir lloc en l'edició del 2017. Villanueva ha explicat que la nova temporada de Gran Hermano serà "segurament una edició VIP".

Després que El Confidencial destapés a finals del 2019 la presumpta agressió sexual de José María López a Carlota Prado quan tots dos concursaven a Gran Hermano, un gran nombre de marques, entre les quals Nestlé, Nissan o Telepizza, van retirar la seva publicitat de GH VIP, la versió amb famosos del reality show que s'emetia en aquell moment. La cadena va decidir deixar en suspens una possible nova edició del programa. Llavors el mateix Villanueva va reconèixer que el format estava en "situació de guaret, de descans". Quan va saltar la polèmica Telecinco tenia previst estrenar GH Dúo, però, finalment, va substituir aquest format per La isla de las tentaciones, un reality sobre parelles que va acabar sent un èxit i del qual ja ha fet dues edicions.