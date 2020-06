Telecinco renova el contracte de llarga durada amb Ana Rosa Quintana

260x366 Ana Rosa Quintana / MEDIASET Ana Rosa Quintana / MEDIASET

"Els que volen que me’n vagin, van llestos". Són paraules d’Ana Rosa Quintana dites al gener en antena al seu programa que cinc mesos més tard queden confirmades per la via dels fets: Mediaset ha renovat el contracte de llarga durada que la lliga a la presentadora dels seus matins. Això sí: la cadena no aclareix ni l’import de l’operació ni per quant de temps més confiarà en la presentadora que, l’any que ve, haurà de batre’s no només amb Susanna Griso a Antena 3, sinó també amb Mònica López a TVE, ja que la pública prepara un format més tipus magazín per a aquella franja.

Quintana, de 64 anys, condueix El programa de Ana Rosa a Telecinco des del 2005. Al llarg de la seva trajectòria professional ha rebut un premi Ondas, vuit TP d’Or, dos Micròfons d’Or o un Premi del Club Internacional de Premsa. Un dels últims guardons el va rebre de mans de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la va reconèixer amb un Premi 8 de Març. El seu programa ha fet aquesta temporada 736.000 espectadors a Espanya, un 19,1% dels que a aquella hora miren la televisió.