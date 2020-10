Telecinco deixarà d'emetre 'Madres' per posar en lloc seu 'La casa fuerte'

Tot i que a la sèrie de Telecinco Madres li queden cinc capítols pendents d'estrenar-se, la cadena ha anunciat que el d'aquest dijous serà l'últim de la temporada. La raó per la qual sembla que han dividit en dues tandes els tretze capítols que hi ha enregistrats és perquè la sèrie no ha quallat en l'audiència. Sense anar més lluny, el sisè capítol, emès el 15 d'octubre, no va superar el milió d'espectadors. La resta dels capítols pendents –tot i que es poden veure a Amazon Prime Video– s'entén que s'emetran més endavant, com si fossin d'una temporada nova.

De fet, Mediaset estaria buidant la nit de dijous per programar-hi la segona temporada de La casa fuerte, un reality de convivència del qual ja ha transcendit que hi haurà personatges com Antonio Tejado, Loly Álvarez, Diego Matamoros i Violeta Magriñán. Segons alguns mitjans especialitzats, La casa fuerte 2 es podria estrenar el 8 de novembre, en una edició en què Jorge Javier Vázquez tornarà a exercir de presentador.