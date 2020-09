Telecinco estrena en obert el primer episodi de 'Patria'

Patria, la gran aposta de producció espanyola de la HBO, es va estrenar diumenge a la plataforma, però també es podrà veure –puntualment– a través de la televisió en obert. Aquest dimarts Telecinco estrena el primer episodi del drama sobre el conflicte basc, que s'emetrà a partir de les 23.00 hores, just després d' El debate de las tentaciones, l'espai de seguiment del reality La isla de las tentaciones. Mediaset, que participa com a productora en la sèrie, ja ha atorgat anteriorment finestres en obert a productes de pagament: Cuatro va oferir el primer episodi de The mandalorian abans que s'estrenés a Movistar+, una acció que formava part d'un acord entre les dues empreses.

Telecinco emetrà el capítol en un dels dies de més competència. En l'àmbit estatal, l'episodi de l'adaptació del llibre de Fernando Aramburu s'enfrontarà a MasterChef Celebrity, el líder de la franja de prime time, i la telenovel·la turca Mujer, un de les propostes que més bé li han funcionat a Antena 3 aquest estiu. L'episodi de Patria anirà acompanyat del documental La noche de 'Patria', que reflexiona sobre l'impacte del terrorisme en la societat basca. El treball compta amb el testimoni de familiars d'assassinats per ETA i d'un exmembre del grup terrorista.

La HBO acompanya Patria, que s'emetrà setmanalment, d'un podcast estrenat avui en què s'explica el procés de gestació de la sèrie. Els episodis del podcast aniran aparellats amb els capítols de la sèrie.