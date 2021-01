Telecinco fa front a ‘Mi hija’ amb la també turca ‘Love is in the air’

Amb l’èxit de Mujer i Mi hija Antena 3 li ha passat la mà per la cara a Telecinco pel que fa a la ficció turca. La primera cadena de Mediaset, però, no es rendeix i farà front a Mi hija amb Love is in the air, una comèdia romàntica turca que estrena aquest dilluns en horari de prime time, la mateixa franja horària en què s’emet la sèrie d’Antena 3. Serà un llançament multicanal: el primer episodi es podrà veure per Telecinco, però també per la resta de canals del grup (FDF, Divinity, Energy i Be Mad). A més, Cuatro també s’hi sumarà oferint els primers minuts del capítol.

Love is in the air té com a repte superar les dades d’audiència obtingudes per Mi hija en el dia de la seva estrena. En el conjunt de l’Estat la telenovel·la va registrar un 17,2% de share i 2,9 milions d’espectadors, mentre que a Catalunya va ser el sisè espai més vist del dia amb 328.000 espectadors i una quota del 13,7%. Els protagonistes de la sèrie de Telecinco són l’Eda (Hande Erçel), una jove que ha vist truncat el seu somni d’acabar la carrera d’arquitectura a l’estranger i ara treballa de florista, i el Serkan (Kerem Bürsin), el jove empresari causant de la desgràcia de la noia.