El 'Telediario', 'Tu cara me suena' i 'El Ministerio del Tiempo', premiats per l'Acadèmia de Televisió

Antena 3 ha estat la cadena més guardonada aquest dimarts a la nit en la 19a edició dels premis Iris, que atorga l'Acadèmia de Televisió espanyola per distingir els programes i professionals més destacats de la temporada a l'Estat. El canal d'Atresmedia s'ha endut cinc estatuetes, mentre que TVE i Mediaset n'han rebut tres cadascuna, i DMax, una altra.

Entre els premis que han anat a parar a Antena 3 hi ha el de millor programa, que ha estat per a 'Tu cara me suena'. La cadena també ha guanyat en la categoria de millor direcció ('El hormiguero'), millor guió ('La casa de papel'), millor realització (per a l'últim capítol de 'Velvet', emès parcialment en directe) i millor presentador (per a Matías Prats, conductor de l'informatiu del cap de setmana).

Per la seva banda, Televisió Espanyola ha obtingut el premi al millor informatiu per al 'Telediario 1', que s'ha imposat a 'La sexta columna' i a 'Antena 3 Noticias fin de semana'). La cadena pública també ha rebut el guardó a la millor sèrie per 'El Ministerio del Tiempo' (que s'ha imposat, entre altres, a 'Nit i dia') i el de millor actor per a un dels intèrprets d'aquesta ficció, Hugo Silva (que ha derrotat també Josep Maria Pou, que hi optava pel seu paper a la sèrie de forenses de TV3).

El reconeixement a la millor actriu ha anat a parar a mans de Blanca Portillo pel seu paper a la sèrie de Telecinco 'Sé quién eres'. Un altre professional d'aquesta cadena, 'Christian Gálvez', ha estat distingit com a millor presentador per 'Pasapalabra', mentre que 'Planeta Calleja', de Cuatro, ha estat premiat en la categoria de millor producció.

Finalment, la sèrie documental 'España dividida: La Guerra Civil en color', produïda per Minoria Absoluta per a DMax, s'ha imposat en la categoria de programes per a canals temàtics.