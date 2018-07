260x366 Tendències, patrimoni, nostàlgia i amistat al suplement ‘Estiu’ de l’ARA Tendències, patrimoni, nostàlgia i amistat al suplement ‘Estiu’ de l’ARA

No és pas que l’actualitat descansi a l’estiu -si més no des de fa uns anys-, però l’ARA ofereix de nou als seus lectors una lectura complementària, o alternativa, per a aquelles estones en què ve de gust capbussar-se en continguts menys lligats al dia a dia. Així, a partir del 15 de juliol i fins al 31 d’agost, el suplement Estiu proposarà 20 pàgines diàries de seccions pensades per acompanyar l’audiència del diari en les seves estones de lleure. Es tracta d’un quadern separable, de manera que es fa més fàcil que dues persones llegeixin el diari simultàniament.

El suplement comença amb una portada monogràfica, on se subratllarà el tema del dia, vinculat a la moda, el lleure, la gastronomia, els viatges o les tendències. Segueix una pàgina on conviuran quatre seccions: la periodista Aure Farran oferirà un curs accelerat diari d’horticultura i jardineria, aprofitant que l’estiu és una època d’estar-se a l’exterior; Josep Lluís Merlos, per part seva, repassarà els cotxes més icònics de les últimes dècades; Selena Soro entrevistarà diàriament algun personatge conegut, perquè li expliqui alguna amistat que l’ha marcat, i tot plegat es complementarà amb l’actualitat dels famosos.

El diari inclourà, a més, les seccions de Cultura, on cada dia alguna personalitat recomanarà un llibre clàssic o contemporani; Mèdia, amb una sèrie sobre la televisió perduda, que s’ha perdut per a l’espectador contemporani, i Mirades, amb les fotografies més espectaculars de la jornada mostrades a doble pàgina.

Tot això es complementarà amb seccions i col·laboradors de luxe. Toni Padilla assumeix la contraportada amb una col·lecció variada d’històries vinculades a llocs: des d’un pub on la reina d’Anglaterra entra d’amagat fins a un restaurant a Barranquilla on tant et podies trobar Gabriel García Márquez com un elefant a la porta. La lectura, en definitiva, com a viatge, també d’idees. Daniel Romaní, que altres estius ens ha mostrat el millor dels monuments històrics i de l’art català, ara s’endinsa en el patrimoni industrial del país. Des de colònies fabrils fins a fargues, oferirà una repassada de la cultura vinculada al desenvolupament industrial dels segles XIX i XX. A més, moltes d’aquestes instal·lacions són visitables i el diari oferirà, en algunes de les propostes, vals de 2x1 per facilitar-ne el coneixement. La sèrie es fa amb col·laboració del Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa.

Així, per exemple, coneixerem la fàbrica de dinamita que Alfred Nobel tenia a Portvendres i que va estar activa fins a l’any 1984. Com és sabut, quan aquest emprenedor va veure quin ús es feia del seu descobriment va fundar els premis que porten el seu cognom per promoure activitats en favor de la pau.

Una altra secció serà la de crítiques de restaurants, que, un estiu més, assumeixen el trio de cronistes Ivan Díez Oliver, Carles Domènech i Adrià Albets amb l’objectiu de descobrir els millors fogons als lectors del diari.

I, com que l’estiu és una època que indueix a la nostàlgia, els periodistes Thaïs Gutiérrez, Joan Callarissa i Antoni Ribas aplegaran una col·lecció de cromos que, sota el títol Calor vintage, repassaran diversos personatges -alguns dels quals ja enterrats per la història- que van protagonitzar estius dignes de quedar en la memòria d’alguna generació.