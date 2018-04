Tergiversant Puigdemont per implantar el relat de la violència

260x366 portada mundo 3/4/18 portada mundo 3/4/18

Els confessaré un secret: temo que aviat m'abaixaran el sou. La gràcia del 'pareumaquinista' consistia agafar una notícia i, anant a les fonts, fer allò que els 'modernos' en diuen 'fact-checking' –o sia, la contrastació de tota la vida– i mirar de desmuntar la manipulació d'algun mitjà. Però és que, darrerament, la premsa d'Estat s'autodesmunta sola, quan fa portades estrafetes que la mateixa notícia que les acompanya s'encarrega de desmentir.

Per exemple, aquest dimarts, 'El Mundo' surt amb “Puigdemont demana al Suprem imputar la violència als manifestants”. És així com interpreten el contingut del recurs presentat per Jaume Alonso-Cuevillas, l'advocat de Puigdemont, davant la (diguem-ne) justícia espanyola. Però aleshores entres a la notícia i la primera frase és: “El dia del referèndum il·legal a Catalunya no es va produir 'cap tipus de violència', en paraules de l'advocat de Carles Puigdemont”. Per tant, Puigdemont no demana res, sinó que ho fa el seu advocat. I, per tant (bis), Puigdemont nega que hi hagués violència. És inadmissible, aleshores, construir una frase de primera pàgina que suggereix que el president català admet l'existència d'aquesta violència. També és discutible el verb escollit: “demana”. El que fa el recurs és dir que si el dia de les mobilitzacions hi va haver algun incident, ells no poden sentir-se'n responsables, tenint en compte que el discurs de l'independentisme ha estat sempre de mantenir-se en les vies pacífiques i de resistència passiva. A partir d'aquesta estratègia de defensa, el diari s'inventa una mena de petició al Suprem que no és tal. És a dir, que –si ens posem estrictes i rigorosos– ni “Puigdemont”, ni “demana” ni “violència”. Les preposicions són precises i les que toquen, això sí.