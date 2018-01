'La Vanguardia' distorsiona el discurs de la CUP

260x366 portada vanguardia 3/1/18 portada vanguardia 3/1/18

Un mòdul de la portada de 'La Vanguardia' diu: "Una part de la CUP opina que no hi ha majoria per a la República". Es refereixen al grup Endavant, que ha emès la seva valoració de les eleccions del 21-D. I allà hi llegim: "Malgrat que hi hagi una majoria social contrastada partidària del projecte independentista, no hi ha prou correlació de forces, ni respecte l’estat ni en el si de l’independentisme, per poder transformar aquestes victòries electorals i aquesta majoria social en una república independent". És a dir, en dues ocasions a la mateixa frase es parla de "majoria social" i s'especifica que allò que falta és una altra cosa, no pas suport popular. La idea es repeteix més endavant: "L'independentisme ha estat capaç [...] d'obtenir una segona victòria electoral consecutiva en unes eleccions autonòmiques, que se sumen a la victòria social i electoral del referèndum de l’1 d’octubre". Però, esclar, el titular no es podia permetre destacar que allò que li falta a la República Catalana és força, perquè això evidenciaria que és sota la força –real, la de les porres i la presó; simbòlica, la dels mitjans hostils– que es manté sotmès el país.

Debat? Sí, però honest

'El Mundo' i 'El País' es posen de nou al servei de la Guàrdia Civil. Tots dos titulen en el sentit que el cos tenia la certesa de qui era l'assassí, però que les "traves legals" (en paraules d''El Mundo') van impedir-ne la captura. La "trava legal" és, en essència, que el jutge no permet punxar telèfons a la lleugera. També se'n podria dir "garantia", però ja se sap que això només s'invoca quan interessa. El debat és necessari: hem de renunciar a drets fonamentals en nom de la màxima protecció? Ara bé, cal tenir clar que la policia expressa una posició interessada: en la denúncia que fa hi ha també el seu intent d'exculpació.