Terribas i Basté buscaran per a TV3 el que ens uneix al nou programa 'Nexes'

De rivals radiofònics a camarades televisius. Mònica Terribas i Jordi Basté seran parella professional a Nexes, el nou programa que prepara TV3 per al 2021. Segons ha informat la cadena pública –l’endemà de La Marató, que ja va permetre veure els dos comunicadors treballant plegats–, el nou format es dirà Nexes i es basarà en un diàleg amb 100 persones anònimes que reflexionaran sobre diversos aspectes de la vida. ʺ Serà en directe, al plató de Nexes de Fira de Barcelona, a distància i amb seguretat, però amb franquesa i donant la cara, responent preguntes que potser fins ara només s’havien fet en la intimitatʺ , es diu en un comunicat.

El programa es vol allunyar del debat polític: ʺ Nexes no és un programa per debatre què pensem, sinó per explicar-nos a nosaltres mateixos què fem. Perquè som el que fem, el que compartim, i això és el que genera vincles i ens identifica com a persones, amb els nostres errors i encerts, les nostres debilitats i fortalesesʺ . La idea és buscar els nexes, és a dir, allò que ens uneix malgrat ser aparentment diferents, tal com evidencia també la parella de presentadors, diferents i en sintonia alhora.

Mònica Terribas va començar la carrera professional als informatius de la desapareguda Cadena 13 i al cap de poc temps es va incorporar a la redacció de programes de TV3 sota la batuta de Joaquim Maria Puyal. Va participar en La vida en un xip, Tres pics i repicó, Un tomb per la vida i La nit al dia. Jordi Basté va començar la carrera professional a Catalunya Ràdio, emissora on va treballar durant 22 anys i el va portar a col·laborar amb les retransmissions de futbol també de Joaquim Maria Puyal i a presentar programes com No ho diguis a ningú. A T V3 ha passat pels programes Gol a gol, Basquetmania, Fora de sèrie i No pot ser. Des del 2008 dirigeix i presenta El món a RAC1 a l’emissora del Grupo Godó.