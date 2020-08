HBO invoca els monstres de Cthulhu per purgar el racisme als Estats Units a 'Territorio Lovecraft'

Les formes d’abordar temes d’actualitat a les sèries de fantasia i ciència-ficció són infinites: aquest dilluns arriba a HBO Espanya Territorio Lovecraft, la sèrie basada en la novel·la homònima del nord-americà Matt Ruff que aborda el racisme als Estats Units a mitjans dels anys 50 i recorda el del mateix H.P. Lovecraft. Precisament una de les premisses del llibre és que els monstres són reals però que el racisme és “el vertader monstre”.

La sèrie està ambientada a Chicago el 1954 i el protagonista és un veterà afroamericà de la guerra de Corea i fanàtic de les novel·les de terror, Atticus Turner (Jonathan Majors), que torna a la seva Chicago natal després d’assabentar-se que el seu pare, Montrose (Michael K. Williams), amb qui no tenia bona relació, porta desaparegut dues setmanes. El viatge és accidentat, perquè l’autobús on viatja s’espatlla enmig del no-res i ell i l’altra única viatgera afroamericana han de seguir a peu mentre que els viatgers blancs segueixen el viatge en un camió que ve a buscar-los. A Atticus Turner l’ajuden els seu oncle George (Courtney B. Vance), l’editor de The Negro Motorist Green Book, una guia perquè els viatgers afroamericans sàpiguen quines ciutats i quins establiments són segurs per a ells, i la seva amiga de la infància Leti (Jurnee Smollett-Bell). Tots tres emprenen un viatge cap a un lloc fictici de Nova Anglaterra anomenat Ardhan, molt semblant a l’Arkham de Lovecraft, que sembla l’últim parador conegut de Montrose. Territorio Lovecraft es va estrenar ahir als Estats Units precedida de crítiques entusiastes i algunes comparacions amb Watchmen, un mes i mig després de les onades de protestes racials que van desbordar les forces de seguretat a finals de maig i el juny. Encara que han canviat els temps, el fet que els personatges de la sèrie es moguin per un territori on els blancs poden linxar els negres legalment després de la posta de sol deu haver fet pensar a més d’un en les desigualtats que encara perviuen al país, i també recorda el debat que hi ha a la comunitat afroamericana sobre si han de seguir servint el seu país a l’exèrcit en aquestes circumstàncies.

Amb referències de James Baldwin i Ntozake Shange

Segons una entrevista a la creadora de la sèrie, Misha Green, publicada a The New York Times, la sèrie expandeix les idees de la novel·la de Ruff “barrejant gèneres cinematogràfics, i incloent referències de figures com l’escriptor i activista James Baldwin i de la poeta i dramaturga feminista Ntozake Shange per crear una obra provocativa” que ha vist la llum enmig dels debats racials que bullen al país, i la polèmica que va aixecar el fet que Donald Trump qüestionés la ciutadania de nord-americana de Kamala Harris, la primera afroamericana candidata a la vicepresidència dels Estats Units. “El que funciona millor és l’immens poder simbòlic, extret de Lovecraft i també de la imaginació de Green”, diu la crítica de la sèrie publicada a Variety. “Green ha demostrat que té un do per fer del pitjor de la història de la nostra nació un terreny en el qual posar en escena la conversa sobre la totalitat del seu present”, diu també la crítica.

Està previst que la primera temporada de la sèrie, que té 10 episodis, acabi de veure la llum a mitjans d’octubre. Al llarg de la seva travessia, els protagonistes es trobaran amb tota mena de personatges inquietants, com el del xèrif Eustice Hunt, interpretat per Jamie Harris, uns shoggoths, sorgits dels mites de Cthulhu de Lovecraft, i el de Christina Braithwhite (Abbey Lee), la filla del líder d’una orde secreta que no apareix a la novel·la. Sí que hi apareixen el seu pare, Samuel Braithwhite, i el seu germà Caleb: tenen presoner el pare del protagonista i preparen un ritual el centre del qual és el mateix Atticus. En aquest punt, en el llibre el personatge descobreix que l’única possibilitat de salvar-se a ell i els seus acompanyants passa per la seva pròpia destrucció.

El projecte de Territorio Lovecraft va donar moltes voltes fins a arribar avui a HBO Espanya: el mateix autor va explicar que l’havia concebut primer com una sèrie de televisió i que va convertir aquesta història de terror fantàstic en una novel·la perquè als productors amb qui estava parlant no els va interessar el projecte. Sí que s’hi van interessar un reguitzell de productors executius de primer nivell encapçalats per J.J. Abrams, i entre els quals també hi ha Jordan Peele, la creadora de la sèrie, Misha Green, i Ben Stephenson. En qualsevol cas, Ruff no es va vincular en el desenvolupament televisiu de la seva novel·la i desitja que tingui una llarga vida independent amb moltes temporades.