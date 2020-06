'The head', l'Agatha Christie antàrtic de Mediapro

Un Agatha Christie traslladat a l’inhòspit escenari de l’Antàrtida. Seguint els passos dels populars misteris de l’escriptora britànica, Mediapro s’ha embarcat en The head, una gran producció internacional televisiva que es podrà veure pràcticament arreu del món gràcies a l’acord de col·laboració amb HBO Asia i Hulu Japan. A l’estat espanyol, la sèrie, que explica unes estranyes desaparicions en una estació d’investigació al pol Sud, s’estrena avui a través d’Orange TV, mentre que a França s’estrenarà a Canal+. Álvaro Morte, el popular Professor de La casa de papel, és un dels principals reclams per als espectadors de l’Estat.

The head és una oda a la multiculturalitat amb actors de procedències tan diverses com el Japó, el Regne Unit, Espanya, Dinamarca, Alemanya, Suècia o els Estats Units. Tots ells donen vida als membres de l’equip que es queda durant l’hivern a l’estació antàrtica Polaris VI per continuar una investigació que ha de ser clau per a la lluita contra el canvi climàtic. Quan arriba la primavera i el comandant d’estiu torna a l’estació, tots els membres de l’equip, inclosa la seva dona, estan morts o han desaparegut. Sense cap mena de pista sobre què és el que ha passat, el comandant intentarà resoldre el misteri i, sobretot, trobar la seva dona.

Un 'thriller' realista

La barreja de cultures que és The head –els diàlegs són en anglès, danès i suec– té un guió amb segell català, ja que està firmat pels germans Álex i David Pastor i Isaac Sastre. La història, estructurada en flash-backs, intenta anar més enllà de l’enigma de qui és el responsable de les morts i se centra en anar revelant a poc a poc les interioritats de cada un dels personatges. “Cada un té un misteri fosc que els fa ser com són. Quan creus que coneixes la història, et trobes amb una nova veritat”, explica David Pastor, que remarca que l’objectiu sempre va ser fer un thriller clàssic i realista que no depengués d’elements sobrenaturals. “Els misteris són sempre satisfactoris perquè no tenen una sortida fàcil”, assegura el guionista. Tot i que no solen desenvolupar idees que no són pròpies, els germans Pastor van acceptar la proposta presentada per Mediapro per "la potència de la premissa".

Álvaro Morte participa en la sèrie donant vida al Ramón, el cuiner de l’estació, un home no gaire sociable a qui li agrada llegir, meditar i la filosofia. “Vam voler fer un Ramón que fos bastant brusc, una mica animal, que gairebé parla cap a ell mateix”, explica Morte. Per a l’actor, un dels elements d’atracció d’aquest thriller és la facilitat amb què els espectadors es poden sentir identificats amb els personatges, i no només per la situació de reclusió similar al confinament que s’ha viscut els últims mesos. “És molt fàcil per a l’espectador posar-se en la situació dels personatges, que no poden sortir a l’exterior i saben que tenen un assassí a prop però no saben qui és. Aquí el monstre és un de nosaltres i això genera molta addicció”, assegura.

Paradoxalment, l’escenari glacial de l’Antàrtida –un personatge més de la sèrie– i l’estació científica es va reproduir a escala gairebé real a la càlida illa de Tenerife en un plató de gairebé 2.000 metres quadrats. “Volíem un espai en què els actors es poguessin moure pels passadissos i les escales i sentir que era gairebé real”, recorda Jorge Dorado, que ha dirigit els sis episodis que formen la primera temporada de The head. Una de les obsessions del director era aconseguir el màxim realisme, motiu pel qual els actors vestien els mateixos equipaments que se solen portar a les expedicions com ara anoracs, polars i botes preparades per a baixes temperatures, malgrat que la sèrie es va rodar a l’estiu a gairebé 30 graus. “Tots l'hi vam agrair molt”, diu en to de broma Morte, que recorda que sota la roba havien de dur armilles de gel per poder suportar la calor i sobretot evitar l’aparició de suors que no serien coherents amb l’escenari on es desenvolupa la història.

Després del boom de La casa de papel, Morte no para d’encadenar projectes televisius però ell vol fugir de l’etiqueta d’actor de moda. “Em fa por perquè igual que estàs de moda deixes d’estar-ho”, confessa el gadità. “Ara parlem d’una època daurada de la televisió, però hi ha molts companys que encara intenten simplement tenir accés a un càsting”.