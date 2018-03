‘The Americans’ fa caure definitivament el Teló d’Acer

L’any 2010 les autoritats dels EUA van detenir el matrimoni Richard i Cynthia Murphy, una parella aparentment normal que vivia a Nova Jersey amb les seves dues filles. Els veïns del barri residencial on vivien van descobrir amb sorpresa que els seus noms reals eren Vladímir i Lydia Guriev i que des de la dècada dels 90 recopilaven informació per al SVR (Servei d’Intel·ligència Estrangera) de Rússia. El seu cas va servir d’inspiració per a The Americans, que enceta la seva última temporada plantejant el dubte de si el final de Philip (Matthew Rhys) i Elizabeth Jennings (Keri Russell) serà similar al dels Murphy, que van ser deportats pel govern nord-americà, juntament amb 8 espies més, a canvi de 4 agents ianquis.

La sisena temporada, que s’estrena la nit del 30 al 31 de març a Fox Life, posa punt final als anys de mentides i enganys d’una parella d’espies russos que han entregat la seva vida i la dels seus fills, nascuts als EUA, al seu país, tot i que el record de la Unió Soviètica cada cop queda més lluny. La nova entrega arrenca tres anys després del final de l’anterior. Mikhaïl Gorbatxov és el nou president de l’URSS i els aires de canvi que porta -que van conduir al final de la Guerra Freda- repercuteixen en les missions del matrimoni.

Un drama familiar

Malgrat que la premissa de The Americans fa pensar en una proposta d’acció pura, la sèrie creada per Joe Weisberg sempre s’ha mogut pels terrenys del drama familiar. Durant les cinc temporades anteriors no només ha mostrat la complexitat d’un matrimoni en què l’amor sempre ha sigut un obstacle per sobreviure, sinó que també ha bussejat en unes relacions paternofilials basades en la mentida. La Paige (Holly Taylor), la filla gran, és la primera que es qüestiona la vida familiar i demana respostes als pares. El personatge, que ha anat creixent en importància a mesura que han passat els capítols, tindrà un paper central en el desenllaç de la història dels Jennings. En la sisena temporada, la noia s’unirà al negoci familiar participant en una missió amb la seva mare, a qui ara se sent més pròxima després d’anys d’incomprensió. “Per a l’Elizabeth és important que ella vulgui fer-ho, per moltes raons personals. La Paige té una gran necessitat de ser acceptada i d’estar a prop d’una mare que ha estat absent o amagant coses durant molt de temps”, explica Keri Russell, que ha aconseguit deixar enrere la identificació amb la Felicity, el personatge de la sèrie homònima que la va donar a conèixer. El camí emprès per la gran dels Jennings no té res a veure amb el del seu germà petit, el Henry, que encara desconeix la veritat sobre els seus pares i no sospita res.

La fidelitat a la mare pàtriaseguirà creant tensió en el matrimoni Jennings. Després de descartar l’opció de tornar a Rússia acompanyats pels seus fills, el Philip i l’Elizabeth prendran camins professionals separats i això farà aflorar les diferències ideològiques entre tots dos. Ell, que s’ha apartat de l’espionatge i vol portar una vida com més normal millor, cada cop està menys interessat en la Guerra Freda, mentre que ella està més compromesa que mai amb els seus ideals, tot i que la seva lluita sigui per un país que no sap quant de temps més existirà. “A l’inici de la sisena temporada l’abisme entre tots dos és enorme, i això és així perquè l’Elizabeth s’ha mantingut fidel al seu mandat, mentre que el Philip ha abandonat el seu adoctrinament inicial”, explica Matthew Rhys.

Tot i que el context que envolta la parella és extraordinari, per a Russell la sèrie toca temes amb els quals es pot identificar qualsevol matrimoni, com el compromís o la solidaritat. “Crec que totes aquestes qüestions són molt reals i rellevants en les relacions”, conclou l’actriu.

Estimada per la crítica, ignorada pels premis

Tot i que The Americans sol figurar en la llista de les deu millors ficcions de l’any de l’American Film Institute,mai ha aconseguit ser reconeguda amb l’Emmy a la millor sèrie. De fet, només ha rebut una nominació en aquesta categoria des que es va estrenar, el 2013. No és un cas aïllat: The Wire, sèrie alabada com una de les millors de la història de la televisió, mai va ser inclosa en la categoria de millor drama. Star Trek o Roseanne han viscut situacions semblants.

Els seus actors, en canvi, han tingut una mica més de sort. Els dos protagonistes han estat nominats dues vegades com a millors intèrprets de drama, malgrat que mai han aconseguit endur-se l’estatueta a casa. Qui sí que ha rebut el reconeixement de la indústria ha sigut Margo Martindale, que ha guanyat dues de les quatre vegades que ha estat nominada a l’Emmy com a millor actriu convidada.