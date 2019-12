El final de ‘The Big Bang theory’, la ficció més vista de l’any als EUA

Amb 98.820.000 espectadors, la Super Bowl va ser l’emissió de televisió més vista del 2019 als Estats Units. Els esports són els protagonistes dels primers llocs de la llista (amb l’excepció del quart, reservat a la gala dels Oscars) i cal baixar fins a la setena posició per trobar-hi una sèrie, concretament l’últim capítol de The Big Bang theory, que va reunir 24.755.000 espectadors. Si es tenen en compte només les produccions de ficció, aquest títol domina molt clarament el rànquing, ja que ocupa les set primeres places (i la vuitena és per al seu spin-off, The young Sheldon ). Amb tot, la sèrie que col·loca més episodis al top 100 anual és NCIS, amb 23 capítols (dels 24 que s’han emès durant l’any), malgrat que el primer no apareix fins al 34è lloc de la llista. També Joc de trons hi aconsegueix una presència destacada: els 6 episodis de la temporada final surten al rànquing, tot i que, curiosament, l’últim no va ser el més vist, sinó que va ocupar el tercer lloc.