Lady Di sacseja 'The Crown'

Elisabet II és la reina d'Anglaterra, però ella va ser la princesa del poble. Una de les relacions més explosives de la família reial anglesa arriba a la quarta temporada de The Crown, la que va unir el príncep Carles i Diana Spencer, o Lady Di, com se la va conèixer popularment. Venut com un conte de fades, el matrimoni reial que va acabar esmicolat és un dels principals atractius de la nova entrega de la sèrie de Netflix, que s'estrena aquest diumenge.

Si bé The Crown sempre ha indagat en les vides dels Windsor, el focus de la sèrie sempre ha estat sobre Elisabet II i la seva relació amb els membres de la seva família i de l'estament polític del país. En aquesta ocasió, la dona més cèlebre d'Anglaterra s'enfronta a dues dones que van ser capaces de fer-li ombra i, fins i tot, desestabilitzar-la, la ja mencionada Lady Di i Margaret Thatcher.

La desintegració d’un matrimoni

Seguint la pauta habitual de la sèrie, segons la qual el repartiment es manté durant dues temporades, Olivia Colman torna a posar-se en la pell d'Elisabet II i Tobias Menzies l'acompanya com el seu marit, Felip d'Edimburg. Un dels reptes d'aquesta temporada era trobar les actrius capaces d'interpretar dos personatges tan reconeixibles dins de l’imaginari col·lectiu com var ser la princesa Diana i la primera ministra britànica. Per interpretar la jove Diana la triada ha sigut Emma Corrin, una actriu de 24 anys desconeguda pel gran públic i que, com ella mateixa confessa, no tenia cap record de la princesa, que va morir dos anys després del naixement de la intèrpret. "En retrospectiva, crec que això va fer que per a mi fos més fàcil fer la temporada, vaig poder aportar la meva pròpia interpretació al personatge", explica Corrin a Variety.

La sèrie mostra l'evolució de Diana, des d'una gairebé adolescent obnubilada pel príncep Carles, a qui dona de vida de nou Josh O'Connor, fins una dona desil·lusionada per un matrimoni que no és el que esperava i per una família reial i una fama que l’asfixien. The Crown tracta alguns dels moments més durs de la vida de Diana, com la seva lluita contra la bulímia, un aspecte que, segons Corrin, era indispensable mostrar perquè els espectadors entenguessin l'espiral emocional en què estava immersa aquesta dona tancada en una gàbia d'or. "Era simptomàtic de les seves turbulències emocionals i de totes les seves emocions suprimides", recalca l'actriu.

En l’exposició mediàtica de matrimoni entre Carles i Diana, el príncep ha sigut tradicionalment considerat el dolent de la pel·lícula. En la tercera temporada, The Crown es va esforçar per mostrar la part més humana del príncep Carles i deixar constància de la seva desconnexió respecte a una família en què els sentiments i la sensibilitat estan gairebé penats. “Vaig tenir la sort de poder mostrar un Carles empàtic i aconseguir que, per un temps, l’espectador estigués de part meva, i ara això canvia una mica”, reconeix Josh O’Connor. L’actor assegura que rodant aquesta temporada es va adonar que Carles sí que va estimar Diana “en diferents etapes, en diferents nivells i diferents maneres”. “El fracàs del matrimoni és tan dolorós per a ell com per a Diana, és tràgic per a tothom que hi estava implicat”, explica.

Gillian Anderson és la Dama de Ferro

Mentre que Diana va ser una de les dones més estimades del Regne Unit, Margaret Thatcher va ser una de les més controvertides i, fins i tot, odiades. Gillian Anderson, que es fer popular per Expediente X però s’ha construït una de les trajectòries més sòlides de la televisió, és l’encarregada de donar vida a la líder conservadora. Tot i que va néixer a Chicago, Anderson va viure a Anglaterra fins als 11 anys, just quan Margaret Thatcher va ser nomenada primera ministra. “No va ser fins més tard i quan vaig tornar al Regne Unit que vaig entendre la diversitat d’opinions que la gent té sobre ella i com era de polèmica”, explica Anderson, que viu a Londres des de fa més de 18 anys. L’actriu assegura que una de les coses que ha après interpretant personatges històrics és que és necessari deixar de banda les opinions preconcebudes. “És indispensable per poder entendre les decisions que els personatges acaben prenent”, assegura Anderson, que també és protagonista d’un dels altres èxits britànics de Netflix, Sex education.

“Essencialment, és una dona feta a ella mateixa”, resumeix Anderson, que afegeix que aquesta temporada se centra més en la vida personal de Thatcher que no pas en les seves polítiques.

Més enllà de les relacions familiars i polítiques, The Crown sempre ha tingut un ull posat en els fets històrics que han marcat el Regne Unit. En aquesta temporada, ambientada a finals dels 70, es tracta per primera vegada el conflicte amb Irlanda del Nord, un tema que encara no havia mostrat i que des dels mitjans irlandesos es reclamava que es fes.