'The Crown' revela les primeres imatges de les seves Lady Di i Margaret Thatcher

Netflix estrenarà el 15 de novembre la quarta temporada de The Crown i ja escalfa motors. La plataforma ha fet públiques les primeres imatges de la nova entrega, en la qual destaca l'aparició de dos personatges cabdals de la història de la família reial britànica, la princesa Diana de Gal·les i Margaret Thatcher. Aquests dos personatges seran interpretats per Emma Corrin i Gillian Anderson, la Dana Scully d' Expedient X i també protagonista de Sex education.

Les dues actrius s'incorporen a un repartiment que seguirà comptant amb Olivia Colman com la reina Elisabet II i Josh O'Connor com el príncep Carles. En fotos compartides per Netflix també es poden veure altres personatges com la princesa Margarida, interpretada per Helena Bonham-Carter, o Camilla Parker-Bowles, interpretada per Emerald Fennell.

La nova temporada se centra en la dècada dels 70, moment en què la reina d'Anglaterra està preocupada per la necessitat d'assegurar la continuïtat de la seva línia de successió. El seu hereu, el príncep Carles, té 30 anys però continua solter.