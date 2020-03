‘The Crown’ accelera el seu rodatge per culpa del coronavirus

Mentre moltes sèries han aturat les seves produccions arran de la crisi del coronavirus, The Crown, una de les ficcions més cares de Netflix, ha apostat per una estratègia diferent. Els responsables de la sèrie han decidit accelerar el ritme de rodatge perquè la ficció es pugui estrenar en la data que estava prevista. Segons avança la publicació Deadline, la productora ha tirat endavant amb una última setmana de rodatge i ja només queda pendent acabar de lligar uns pocs detalls de la sèrie. Per la seva banda, el diari britànic Metro remarca que la producció ja ha acabat de filmar tota la fotografia de la quarta temporada i ha avançat la data de rodatge de l’última escena.

Arran de la crisi del coronavirus, Netflix ha suspès la producció i rodatge de moltes de les seves sèries. Stranger things ha aturat la preproducció de la seva quarta temporada, mentre que Grace & Frankie també ha cancel·lat la seva producció.

La quarta temporada de The Crown serà la penúltima de la sèrie i centrarà part de la seva trama en la relació entre el príncep Carles i Lady Di. Part de la producció es va rodar a la Vall d’Aran, escenari que ha servit per recrear els paisatges de Suïssa, on va estudiar Lady Di quan era adolescent.