'The Crown' acabarà amb la cinquena temporada i amb Imelda Staunton com a reina

Els espectadors que esperaven veure la fugida del príncep Enric i Meghan Markle a The Crown ja se'n poden oblidar. Peter Morgan, creador de la sèrie, ha confirmat que el drama sobre la monarquia britànica acabarà amb una cinquena temporada que estarà protagonitzada per Imelda Staunton, que agafarà el relleu d'Olivia Colman com a reina Elisabet II.

D'aquesta manera, la sèrie finalitzarà abans del que estava previst, ja que en un principi The Crown havia de comptar amb sis temporades, una per cada dècada de regnat d'Elisabet II. "A l'inici vaig imaginar The Crown com una sèrie de sis temporades, però acabem de començar a treballar en les històries de la cinquena entrega i hem vist clarament que és el moment d'acabar", ha explicat Morgan a The Hollywood reporter. La noticia del final de The Crown ha anat acompanyada de la confirmació que Imelda Staunton, guanyadora d'un Bafta i nominada al Globus d'Or i l'Oscar per Vera Drake (2004), serà l'última reina de la sèrie. "Com a actriu, va ser un plaer veure Claire Foy i Olivia Colman insuflant una vida única i especial als guions de Peter Morgan", ha assegurat Staunton.

La tercera temporada de The Crown, que entra en l'etapa de maduresa de la reina i mostra els inicis de la relació entre el príncep Carles i Camila Parker Bowles, es va estrenar al desembre. La quarta temporada, en què ja apareixerà la princesa Diana, ja està rodada, tot i que encara no se sap quan estarà disponible a la plataforma.

Des que es va estrenar l'any 2016, The Crown s'ha convertit en una de les sèries insígnia de Netflix. Gràcies al drama, un dels més cars de la plataforma, Claire Foy, que va interpretar la reina en la primera i la segona temporada, va guanyar un Emmy i un Globus d'Or, i Olivia Colman, la monarca en la tercera i la quarta temporada que encara s'ha d'estrenar, va guanyar un Globus d'Or.