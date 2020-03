'The Crown' rodarà part de la quarta temporada a la Vall d'Aran

La quarta i penúltima temporada de The Crown, sèrie sobre el regnat d'Elisabet II, es rodarà a la Vall d'Aran, segons avança el diari El Segre. L'equip de producció ha triat aquesta localització per reproduir-hi escenaris de Suïssa, país al qual es va traslladar la princesa Diana l'any 1977 per finalitzar la seva educació a l'Institut Alpin Videmanette, una institució femenina on s'educava noies joves per entrar en societat i se'ls ensenyava matèries com francès, esquí i cuina.

Segons detalla El Segre, l ’hotel Tryp Vielha Baqueira va acollir ahir la primera sessió de càsting de figurants, a la qual s'hi van presentar gairebé 200 persones. La sèrie té previst rodar a l’Institut d’Aran de Viella, a la muntanya i en espais interiors que encara s'han de decidir. Els perfils de figurants que demana la sèrie són homes i dones d'entre vint-i-cinc i cinquanta anys i també experts en esquí.

La quarta temporada de The Crown serà la primera en què apareixerà el personatge de la princesa Diana i, de fet, bona part de la trama se centrarà en els inicis de la seva relació amb el príncep Carles. Lady Di, llavors Diana Spencer, va conèixer qui seria el seu futur marit l'any 1977 durant una sessió de cacera que va tenir lloc a la residència de la seva família. Ella tenia 16 anys i ell 29. L'actriu Emma Corrin serà l'encarregada de donar vida a la princesa, mentre que Josh O'Connor reprendrà el paper del príncep Carles, a qui ja interpretava a la tercera temporada de The Crown.

A més de rodar-se a la Vall d'Aran, la producció de The Crown també ha passat per Almeria. La sèrie ha escollit els paisatges del desert de Tabernas per reproduir el viatge que la parella va fer a Austràlia quan ja s'havien casat i havien tingut el seu primer fill, el príncep Guillem, que els va acompanyar.

Una altra de les novetats de la quarta temporada és la incorporació de Gillian Anderson ( Expediente X) al repartiment. L'actriu donarà vida a Margaret Thatcher, primera ministra del Regne Unit entre el 1979 i el 1990.

The Crown és una de les produccions més cares de Netflix i des que es va estrenar l'any 2016 ha tingut una presència constant en els premis televisius. Les dues actrius que han encarnat la reina al llarg de les tres primeres temporades han sigut reconegudes per la seva feina: Claire Foy va guanyar un Emmy i un Globus d'Or i Olivia Colman, que tornarà a ser la monarca en la quarta temporada, es va endur un Globus d'Or. A principis del 2020, el creador de la sèrie, Peter Morgan, va anunciar que el drama es tancaria amb la cinquena temporada i que Imelda Staunton agafaria el relleu de Colman com a Elisabet II.