‘The Mandalorian’ serà el títol de la nova sèrie de ‘Star Wars’

Disney ja té protagonista per a la pròxima història de l’univers Star Wars. Es tracta d’un guerrer del planeta Mandalore, que tindrà l’honor de ser el personatge central de la primera sèrie televisiva amb actors de carn i ossos que arriba a la televisió. Ho explicava Jon Favreau -que ha sigut triat com a guionista i productor d’aquesta sèrie- al seu compte d’Instagram: “Després de les històries de Jango i Boba Fett, sorgeix un nou guerrer a l’univers de Star Wars. The Mandalorian té lloc després de la caiguda de l’Imperi i abans del sorgiment de la Primera Ordre”. El seu és l’únic nom confirmat fins al moment.ç

La productora llançarà el 2019 la seva plataforma de contingut en streaming i ha donat llum verda a diversos projectes per farcir el catàleg inicial. Després d’anunciar que eixamplaria l’univers Marvel amb dues noves sèries - Loki i La Bruixa Escarlat -, ara hi afegeix aquesta nova entrega de Star Wars, que s’estrenarà a finals del 2019.