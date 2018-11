'The National' posa la proa contra Theresa May

260x366 El 'The National' posa la banya contra Theresa May El 'The National' posa la banya contra Theresa May

Fa uns dies els explicava aquí que el diari independentista escocès 'The National' havia sigut exclòs d'una trobada de periodistes amb un representant de Theresa May i com el rotatiu ho havia explicat, a mode de denúncia. Ara és la mateixa 'premier' qui visita Edimburg i, de nou, no es permet l'accés a la roda de premsa als periodistes d'una capçalera que és l'única de les 37 disponibles a Escòcia declaradament favorable a la independència. El diari ha pujat l'aposta i ha deixat la portada quasi en blanc. És a dir, en comptes de foto de la primera ministra, hi ha la seva silueta i el text "Aquí és on posaríem la nostra crònica sobre la visita a Escòcia de Theresa May. No ens van deixar ser presents a la roda de premsa amb la resta de diaris. Ens hem negat a cobrir-ho". I, com si fos el text fals que es troben els periodistes a les maquetes abans d'omplir les pàgines, s'hi llegeix també "Aquí hi va un titular" i "Aquí hi va un subtítol".

Les rodes de premsa sense preguntes són ofensives. Però els periodistes ens neguem a silenciar-les perquè, al final, poden tenir contingut informatiu –i no vols perjudicar el lector amb les teves afliccions professionals– i, d'altra banda, la resta de mitjans continuen informant-ne. El que fa 'The National' és enginyós perquè, al capdavall, qui compra el diari ja sap què ha dit May el dia anterior. Però perquè fos una mesura amb veritable capacitat de canviar aquestes pràctiques intolerables dels polítics, caldria un moviment concertat de tota la premsa. Si no hi ha preguntes, se'ls diu que enviïn un mail: la resta és anar a fer de figurants per a les càmeres televisives. I, si s'exclou un mitjà per la seva línia editorial, tothom evacua la sala. Evidentment, és un anhel utòpic. Però si hi hagués més corporativisme professional –en comptes d'empresarial– potser es podria aconseguir.