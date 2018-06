‘The affair’ lluita contra el passat

El que va començar com una història sobre les conseqüències d’una infidelitat ha evolucionat fins a convertir-se en un melodrama sobre com deixar enrere els traumes. La quarta temporada de The Affair, que s’estrena avui a Movistar Series, vol fer creu i ratlla respecte a l’anterior, que es va guanyar crítiques poc favorables que assenyalaven que la ficció, que en els seus inicis havia seduït els espectadors amb la superposició dels punts de vista dels personatges i plans temporals, havia acabat perdent el nord i s’havia deixat endur per una trama enrevessada. Segons confessa Sarah Treem, cocreadora i showrunner, el temps de descans entre temporades ha permès imaginar un nou començament per a alguns dels personatges.

“Això és el que em sembla que passa a la vida. Hi ha un trauma i després hi ha les conseqüències del trauma, i es pot arribar a entrar en una mena de rutina en la qual es torna una vegada i una altra al trauma”, explica Treem al Huffington Post. “De vegades crec que la gent es trasllada per fugir i començar de nou”, assegura la creadora, en referència als nous camins que emprendran el pòquer de personatges que teixeixen aquesta història, que barreja mort, sexe i ressentiment.

La quarta temporada arrenca amb els personatges principals -l’Alison (Ruth Wilson), el Noah (Dominic West), el Cole (Joshua Jackson) i la Helen (Maura Tierney)- alienats els uns dels altres i allunyant-se cada cop més del punt en què van començar la sèrie. Cada un d’ells té ara una nova relació que farà que es plantegin si estan preparats per deixar enrere el passat d’una vegada per totes. Aquesta renovació, però, farà algunes concessions a elements del passat. Un d’ells serà el retorn dels paisatges dels Hamptons -la zona vacacional tradicional dels novaiorquesos-, que tornarà a ser l’escenari de part de la trama, tal com passava a la primera temporada, que se centrava en la història d’amor entre l’Alison i el Noah.

Nous escenaris

El relat es balancejarà entre la costa est dels Estats Units i l’oest, on ara viu el Noah. L’escriptor, reconvertit en professor d’anglès, s’ha traslladat a Los Angeles per estar més a prop dels seus fills després que la seva exdona, la Helen, i el seu company, el Vic (Omar Metwally), decideixin començar una nova vida a la ciutat californiana. “Ens semblava que necessitàvem un canvi en la sèrie. Hem estat a la Costa Est durant tres anys i els personatges han estat damunt els uns dels altres durant tres anys. Creiem que la gent es trasllada quan la situació és impossible d’aguantar i necessita un canvi”, explica Treem sobre el perquè del canvi d’escenari.

En aquesta nova etapa de la seva vida, el Noah continuarà mostrant les febleses a l’espectador. “Mai he pensat en el Noah com una mala persona. Sempre he pensat en ell com algú infeliç. Crec que, a vegades, aquests dos elements estan connectats -aclareix Treem-. Ha pres algunes eleccions doloroses perquè és molt insegur i les expectatives que tenia per a la seva vida no concorden amb la realitat. Necessita madurar, passar d’home-nen a ser un home”, assegura Treem, que reconeix que és un personatge difícil d’estimar, tot i que ella considera que és un retrat molt real. Si el Noah és un home madur o no ho podran comprovar alguns dels nous personatges que hauran de compartir temps i espai amb ell. L’escriptor tornarà a ser un dels vèrtexs d’un triangle amorós que tindrà la Janelle (Sanaa Lathan), la directora del centre on treballa, i el seu exmarit, el Carl, com els altres dos extrems.

A l’altra banda del país, en concret el poble de Montauk, hi haurà l’exmatrimoni format per l’Alison, examant del Noah, i el Cole. Mentre treballa com a consellera i cria la seva filla Joanie, l’Alison coneix el Ben (Ramon Rodríguez), un veterà de la marina del qual s’enamora per a desesperació del seu exmarit, que no es refia del nouvingut. “L’Alison està intentant continuar amb la seva vida. Coneix aquest nou home i es pregunta si està repetint els seus vells patrons”, resumeix la creadora. Fugir dels records no serà gens fàcil per a l’Alison, especialment quan reaparegui una parella del seu passat -interpretada per Tim Matheson i Dina Meyer- que té informació sobre ella.

El Cole també té els seus propis problemes: la Luisa (Catalina Sandino Moreno), la seva actual parella, pateix perquè el govern la deporti i el seu marit acabi tornant amb l’Alison. “El Cole no pot deixar enrere el passat i ha arribat un punt en què això està arruïnant la seva vida. Com que no sap per què no pot oblidar el passat, comença un viatge interior per descobrir-ho”, diu. Per a Treem, la relació més important d’aquesta temporada és la que cada personatge té amb ell mateix.