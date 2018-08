‘The innocents’, un amor adolescent sobrenatural

L’èxit de la ficció juvenil a Netflix ja és un fet. Sèries com ara Stranger things i Por trece razones han aconseguit transcendir el públic al qual anaven dirigides i arribar als espectadors adults. Amb la mateixa intenció, la plataforma per streaming estrena avui la sèrie juvenil The innocents, un thriller adolescent de vuit episodis que barreja el primer amor de l’adolescència amb el poder sobrenatural de canviar d’aparença.

Els protagonistes de la ficció són la June i el Harry, dos joves de 16 anys que volen fugir de les seves vides actuals i emprendre’n una de junts, lluny de l’estricta vigilància del pare de la noia. Un cop fora la ciutat, la June descobrirà que té la capacitat de canviar d’aparença, un fet que l’empenyerà a replantejar-se quins són els seus orígens i que posarà en perill el futur idíl·lic de la parella. Ella, però, no és l’única que té aquest poder: la seva mare, a qui no veu des dels tres anys, es troba en un centre de rehabilitació per tractar el problema. Un misteriós doctor anomenat Halvorson, interpretat per Guy Pearce, és l’encarregat de vigilar-la a ella i altres dones que tenen la capacitat de canviar d’aspecte.

La producció, creada per Simon Duric, que ha format part de l’equip de The Crown i Black mirror, i la guionista Hania Elkington, utilitza els elements sobrenaturals per explicar una història sobre la identitat i el pas de l’adolescència a l’edat adulta. Els creadors defineixen la ficció com una nina russa que amaga drama, thriller, road movie, amor, elements sobrenaturals i aventures. A més a més, han remarcat que la seva intenció és fer una sèrie diferent que aconsegueixi sorprendre el públic amb girs inesperats de la narració.

Per a la seva nova aposta destinada al públic adolescent, la plataforma ha optat per buscar nous talents. Els encarregats de donar vida a la parella protagonista són Percelle Ascott i Sorcha Groundsell, dos actors que fins ara havien tingut petits papers en produccions britàniques però que són desconeguts per al gran públic. El contrapunt a la joventut d’Ascott i Groundsell l’aporta Guy Pearce, amb una llarga trajectòria tant a la televisió com al cinema, on ha participat en pel·lícules com ara Memento o L.A. Confidencial.

Sorcha Groundsell assegura que un dels elements que li van interessar del guió va ser el tractament de l’adolescència. “Llegint el guió em vaig adonar que és molt difícil trobar noies joves, de 16anys, que tinguin una història pròpia. No es tracta de qui és la June en relació amb els seus amics o els seus pares, es tracta de qui és ella com a ésser individual”, explica l’actriu a Vogue, que afegeix que la seva participació en la sèrie ha tingut un component de sort. “Em vaig colar als càstings. No ho tenia previst. Tres mesos després em van trucar per fer una prova conjunta amb Percelle”, recorda.

Per la seva banda, Percelle Ascott ressalta que The innocents li ha donat l’oportunitat de treballar amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit televisiu. “L’única paraula que defineix com em sento actualment és feliç ”, explicava Percelle Ascott. L’actor és conscient que entrar en la família Netflix representa un nou estadi per a la seva carrera professional i assegura que, en aquest moment, el més important és “aprendre i xuclar com una esponja” tot el que pugui. “Amb Sorcha Groundsell és un plaer treballar-hi. Des del primer càsting que vam fer junts que ens complementem molt bé’, afegeix.

El filó de les sèries adolescents

En els últims anys la plataforma ha explorat trames adolescents a través de diferents gèneres: des de l’humor negre, amb The end of the fucking world, o el misteri, amb Stranger things, fins al drama, amb Por trece razones. Aquesta vegada, amb The innocents, aposta per la confluència del romanticisme i la fantasia i busca ocupar el buit que va deixar l’exitosa saga de Crepúsculo quan va posar punt final a la seva història. Com en el cas de la mortal Bella i el vampir Edward, a The innocents la història d’amor es veu obstaculitzada pel poder sobrenatural, en aquest cas, de la noia.

De cara al llançament de la sèrie, Netflix ha volgut preservar el misteri i tan sols ha fet públic un tràiler que avança una ficció plena de tensió, drama i amor entre uns joves que no són feliços. La plataforma ha seguit l’estratègia utilitzada amb The OA, una producció que es va estrenar pràcticament per sorpresa i que va acabar captivant els usuaris, i l’alemanya Dark, que va seguir un camí similar.

The innocents se suma al fenomen de sèries juvenils a Netflix i ho fa amb grans expectatives. L’informe publicat per Parrot Analyticsel 2017 mostrava que el gènere li funciona bé a la plataforma: de totes les sèries que ofereixen els diferents serveis per streaming, Stranger things se situava com la més popular entre el públic, seguida de Por trece razones i Dark.