'The good fight' vol Hillary Clinton com a presidenta

En l’episodi pilot de The good fight una desesperada Diane Lockhart (Christine Baranski) assistia amb astorament a la victòria de Donald Trump com a president dels Estats Units. En l’arrencada de la quarta temporada, que s’estrena aquest dijous, els creadors de la sèrie, Michelle i Robert King, fan una picada d’ullet a aquell moment i munten tot un episodi al voltant de la idea d’un possible triomf de Hillary Clinton. En el capítol, titulat The gang deals with alternate reality [El grup s’enfronta a una realitat alternativa], els Estats Units estan liderats per la demòcrata i això té conseqüències inesperades.

La nova entrega de la sèrie legal reprèn el cliffhanger del final de la tercera temporada, quan un equip dels SWAT irrompien a casa de l’advocada i el seu marit, el Kurt (Gary Cole). “Al principi de la quarta temporada, la Diane acaba de sortir d’un coma. Així que, definitivament, es troba en un espai mental diferent”, explica Baranski sobre com el seu personatge entra en una realitat alternativa amb Clinton com a líder dels Estats Units. “És un capítol molt divertit, però sobretot ens centrem en un viatge que comença amb el que està passant en el món actual”, diu l’actriu.

Trump i la perversió de la justícia

“La sèrie no perdrà el seu sentit polític”, assegura Robert King. El creador explica que en les noves trames no deixaran d’assenyalar tot el que consideren que no funciona en l’administració Trump. Els King expliquen que han volgut concentrar en mostrar com el president dels Estats Units ha contribuït a devaluar el valor de la justícia. D’aquesta manera, la temporada “explorarà com l’administració actual ha canviat la manera com entenem què és el que hem de fer i com ha trencat les normes respecte a la llei”.

Deixant de banda les qüestions polítiques, els nous capítols també se centraran en les grans fusions que s’estan produint en l’economia nord-americana, per exemple la compra de Fox per part de Disney. “Tot s’està transformant en grans conglomerats. Estem tots molt agitats per la unió d’aquestes grans forces que volen controlar què fem i què diem”, detalla King. En la sèrie, aquesta situació es traduirà amb l’aparició d’un gran bufet internacional que vol adquirir Reddick Boseman & Lockhart per poder afegir al seu catàleg una nota de diversitat. “Fan un cop d’ull a les fotos dels seus advocats i s’adonen que pràcticament no n’hi ha cap d’afroamericà”, diu King.

Un dels fets diferencials de les sèries del matrimoni King és la seva capacitat per comentar amb poc temps de diferència l’actualitat. Ho feien a The good wife i a Braindead i ho han continuat explorant a Evil i The good fight. En la temporada que ara s’estrena, però, no han tingut temps d’incloure cap trama que tracti de directament la crisi del coronavirus i les seves conseqüències socials, polítiques i econòmiques. De fet, a mitjans de març, la sèrie, seguint les directius de la CBS, la seva cadena original, va haver d’aturar la producció per garantir la salut dels seus treballadors. Tot i que la CBS encara no ha informat sobre l’abast de l’aturada en la producció de la sèrie, els mitjans nord-americans asseguren que només hauria afectat els últims episodis dels deu capítols que tindrà la temporada.

Retorn de cares conegudes

651x366 El personatge de David Lee també torna a l'univers dels King / MOVISTAR+ El personatge de David Lee també torna a l'univers dels King / MOVISTAR+

The good fight va néixer com un spin-off de The good wife i el drama mai ha volgut obviar la seva relació amb la sèrie mare. En aquesta nova temporada, el lligam es reforçarà amb la reaparició d’alguns dels secundaris més recordats de The good wife. Entre els retorns sonats hi ha el de Michael J. Fox, que reprèn el paper de l’odiós advocat Louis Canning, i Zach Grenier com a David Lee, que era un dels socis de la Diane a la sèrie original.

A banda de comptar amb cares conegudes de l’univers del matrimoni King, la sèrie també incorpora nous actors. És el cas de Hugh Dancy ( Hannibal), que interpretarà el Caleb, un exmilitar que treballa en la multinacional que compra el bufet Reddick Boseman & Lockhart.

Qui no tornarà a la sèrie és Rose Leslie ( Joc de trons), que durant les tres primeres temporades va interpretar el personatge de Maia Rindell i que, en un principi, era una de les protagonistes principals de la ficció. Els creadors no han explicat el motiu de la seva sortida, però el personatge va perdre pes de manera progressiva durant la tercera temporada.