‘The good fight’ s’allunya de l’ombra de Trump

Quan The good fight estava a punt de debutar, Donald Trump acabava de guanyar la presidència dels Estats Units. La victòria inesperada va obligar a refer el primer episodi, en el qual la protagonista, l’advocada Diane Lockhart (Christine Baranski), es felicitava pel triomf de Hillary Clinton. El gir de guió (a la vida real i a la ficció) va fer que la primera temporada de la sèrie es convertís en una reflexió sobre els Estats Units del nou president. Amb la segona entrega, que s’estrena aquesta matinada a Movistar+, Michelle i Robert King, creadors de la ficció, s’han volgut allunyar de l’ombra del magnat i ampliar el radi d’acció.

Un dels motius que ha dut els creadors a prendre aquesta decisió són les contínues referències al president a les sèries i pel·lícules que s’han rodat des de l’entrada de l’empresari a la Casa Blanca. “Em van agradar molt els dos primers episodis perquè no tractaven el món de Trump d’una manera directa”, explica Christine Baranski a The Hollywood Reporter. “Tot i així, recullen l’estat d’ànim del país en termes de foscor i cansament”, assenyala.

Nova incorporació

Enmig d’aquest ambient de desolació, la Diane seguirà lluitant per reconstruir la seva vida personal i professional, principalment buscant l’encaix al nou despatx d’advocats, Boseman, Reddick & Kolstad. En aquest sentit, un dels esculls serà la incorporació d’una nova sòcia al bufet, Liz Reddick-Lawrence (Audra McDonald), un personatge que havia aparegut esporàdicament a The good wife, la sèrie mare de The good fight.

La segona temporada, que tindrà 13 episodis, arrenca amb un escenari pertorbador: Chicago viu una onada d’assassinats i diversos membres del despatx d’advocats reben unes cartes amenaçadores amb la frase “Matem tots els advocats”. El caos i la paranoia s’apoderaran del bufet, especialment quan aparegui mort un lletrat d’un despatx rival.

La Maia davant la justícia

La Diane no és l’única amb la vida capgirada. La Maia (Rose Leslie), la seva fillola i col·lega de professió, haurà de fer front a les conseqüències de l’estafa piramidal perpetrada pels seus pares. La jove advocada retrà comptes davant la justícia i es replantejarà la relació amb la família. “Haurà de fer front a tot el que passava davant seu i adonar-se que el seu pare no canviarà mai”, explica l’actriu escocesa.

Per preparar el judici, la Maia comptarà amb el suport de la seva companya Lucca Quinn (Cush Jumbo), el tercer vèrtex femení de la sèrie. “La trama de la Maia permetrà començar a veure-la com una persona en si mateixa i no només com una versió ampliada de la seva família”, assegura Cush Jumbo.