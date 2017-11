‘The girlfriend experience’ torna a explorar la prostitució de luxe

Movistar estrena avui la segona temporada d’una de les sèries més sexuals de l’última fornada. The girlfriend experience torna, però ho fa canviant de personatges i localitzacions. Si la primera temporada explicava com una becària d’un gabinet d’advocats esdevenia una prostituta de luxe, ara la trama es parteix en dues històries independents (cadascuna filmada i guionitzada per un dels dos creadors de la sèrie, Lodge Kerrigan i Amy Seimetz). La primera se centra en una escort (Louisa Krause) i una responsable d’una campanya electoral a Washington (Anna Friel) que s’emboliquen més enllà de la prudència. La segona història segueix una dona (Carmen Ejogo) que intenta començar una vida nova després d’entrar en el programa de protecció de testimonis. Cada setmana s’estrenarà un episodi de mitja hora de cadascuna de les dues històries, que no estan connectades.

The girlfriend experience beu del film experimental del mateix nom que va dirigir Steven Soderbergh el 2009. La sèrie canvia les trames, però manté el caràcter atmosfèric i reflexiu amb una narrativa tènue.