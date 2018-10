‘The Romanoffs’, el pes del passat segons el creador de ‘Mad men’

Ni palaus imperials ni vestits de principis del XX. 'The Romanoffs' no és la sèrie d’època que els espectadors o els interessats en la família reial russa podrien esperar. Tres anys després de tancar 'Mad men', el seu creador, Matthew Weiner, torna aquest divendres a la televisió amb una sèrie antològica per a Amazon centrada en un grup de personatges que creuen ser descendents de l’últim tsar de Rússia, Nicolau II. Amb vuit històries sense connexió entre elles, Weiner teixeix un tapís sobre la vida contemporània i la seva decadència, el pes del passat i la soledat.

Amb nou premis Emmy en cartera (dos per 'Los Soprano' i set per 'Mad men'), Weiner ha volgut ser ambiciós en la seva nova proposta, un dels principals projectes d’Amazon per a aquesta tardor. La plataforma, que ha invertit 70 milions de dòlars en la primera temporada, ha donat llibertat i màniga ampla al creador: 'The Romanoffs' s’ha rodat en set països diferents i s’hi poden sentir fins a vuit llengües diferents. A més, compta amb un repartiment ple d’estrelles, entre les quals destaquen Isabelle Huppert i alguns dels actors de 'Mad Men', com Christina Hendricks i John Slattery. A més, Weiner ha aconseguit que Amazon trenqui la seva política habitual, que imposa estrenar les temporades senceres de cop, i la sèrie serà setmanal (un episodi nou cada divendres), tot i que el debut el farà amb dos capítols de noranta minuts.

‘Black mirror’, el referent

Weiner, fill de mare russa, reconeix que vendre el seu nou projecte no era fàcil perquè cada capítol funciona com una història única: els personatges no tenen relació entre ells i només comparteixen el fet d’assegurar que són descendents de la família reial russa. Tot i així, afirma que va tenir un aliat inesperat, 'Black mirror'. La sèrie britànica funciona amb el mateix esquema que 'The Romanoffs', i Weiner la va utilitzar com a referència a l’hora d’explicar la sèrie.

Quan Weiner va posar punt final a 'Mad men', va dedicar el seu temps lliure a recuperar totes aquelles sèries que no havia pogut veure mentre treballava en el multipremiat drama i les va consumir fent maratons de capítols. De l’empatx d’aquells dies en va treure una conclusió: la seva següent sèrie seria una antologia de capítols que els espectadors podrien consumir lliurement. Amb 'The Romanoffs' no és necessari seguir l’ordre d’emissió, ja que cada episodi és una història tancada.

“Volia fer una sèrie sobre gent que pensa que prové d’un passat grandiós. La família Romànov ha protagonitzat llibres, pel·lícules, històries... Tenen una aura tan mítica que molta gent ha mentit sobre ella perquè el que volen és que els tractin diferent”, explica Weiner, que assegura que en el fons la sèrie tracta sobre el concepte d’identitat i sobre per què la gent té la necessitat de conèixer els seus orígens. Per això ha creat vuit històries globals amb personatges que, segons ell, “són reconeixibles”. “El món està cada vegada més dividit i ens aferrem als aspectes de la nostra vida que formen la nostra identitat. Això produeix que alguns diguin «Tinc drets, ¿no saben qui soc?» o «Soc realment especial i ningú no ho sap»”, reflexiona Weiner.

El primer capítol, 'The violet hour', s’ambienta a París i segueix les passes de l’Anuixka (Marthe Keller), una descendent dels Romànov que s’aferra a la grandesa dels seu passat, exemplificat en el seu sumptuós apartament, que el seu nebot Greg (Aaron Eckhart) espera heretar algun dia. El racisme de la protagonista aflorarà quan el Greg contracti l’Hajar, una jove francesa d’arrels musulmanes, perquè la cuidi. En el segon capítol, 'The royal we', canvia de temàtica i els protagonistes són el Michael (Corey Stoll) i la Shelly (Kerry Bishé), un matrimoni en crisi exposat a diverses temptacions.