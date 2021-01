'The mandalorian', la sèrie més piratejada del 2020

Joc de trons ja té hereu pel títol de sèrie més piratejada. The mandalorian, la sèrie de Disney+ que explora de nou l'univers de Star Wars, ha sigut la ficció més descarregada il·legalment durant el 2020 segons el rànquing que elabora la web especialitzada Torrent Freak. D'aquesta manera, The mandalorian, creada per Jon Favreu i que compta amb dues temporades, puja dues posicions en la llista, ja que el 2019 ocupava el tercer lloc del rànquing. Torrent Freak confecciona la llista a partir dels episodis individuals més descarregats utilitzant les dades de diverses pàgines, com ara BitTorrent.

La plata i el bronze de la classificació són per a The boys, d'Amazon, i Westworld, de la HBO, respectivament. També apareixen al rànquing Vikings, una sèrie del canal History que aquí es pot veure a Netflix, Amazon i la HBO; Star Trek: Picard, de CBS All Access (aquí a Amazon); Rick y Morty, i The walking dead. La llista de les sèries més descarregades de l'any és una bona mostra de la fragmentació actual del sector, ja que cadascuna pertany a una plataforma diferent.