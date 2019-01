'The walking dead', la sèrie més piratejada del 2018

'The walking dead' ha destronat a 'Joc de trons' com la sèrie més piratejada de l'any. Segons Torrent Freak, durant el 2018 el drama sobre zombis de l'AMC va superar en nombre de descarregues il·legals de la sèrie de la HBO, que portava sis anys encapçalant el rànquing. Un dels motius d'aquest canvi al capdamunt de la llista és que la ficció creada per George R. R. Martin no va estrenar nova temporada durant el passat any.

Torrent Freak assenyala que el fet que no aparegui a la llista no vol dir que 'Joc de trons' no se segueixi piratejant. De fet, asseguren que si es tingués en compte les descàrregues de totes les temporades anteriors, el drama continuarà liderant la llista.

Al podi de la llista del més piratejat de l'any també hi apareix una altra vella coneguda dels amants de les sèries, 'The big bang theory'. La 'sitcom' ocupa la tercera posició del més descarregat, superada per 'The Flash', que es queda el segon lloc. Una de les novetats d'aquest any és l'ascens de 'Vikings', que fa un any ocupava la vuitena posició i ara està en la quarta. Una projecció similar ha tingut 'Arrow', que ha saltat del desè al sisè lloc.