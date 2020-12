'Todos mienten', el puzle de Pau Freixas rodat en pandèmia

La pandèmia ha modificat la manera de treballar de tots els sectors, també el de la ficció televisiva. Els rodatges que s'engeguen aquests mesos ho fan envoltats d'unes mesures sanitàries que, fins ara, les produccions mai s'havien hagut de plantejar. És el cas de Todos mienten, la nova sèrie de Pau Freixas per a Movistar+, que es va començar a gravar el 5 d'octubre i que té previst acabar la filmació el 30 de desembre. La producció, centrada en una professora que es converteix en una pària social després de mantenir una relació amb un alumne, s'ha hagut d'adaptar per evitar contagis.

"És un rodatge molt particular perquè fem proves cada setmana, i als actors, a més, sempre que cal; si hi ha una escena amb un mínim contacte, encara que sigui un pico, aquell dia tenen prova", explica Freixas a l'ARA, que assegura, alleugerit, que no han tingut cap cas de covid dins de l'equip. "Anem amb mascareta FP2 tot el dia, els assajos es fan amb mascareta i els actors no se la treuen fins al moment de rodar. És un rotllo, però tens la sensació que rodant hi ha control", diu Freixas, que confessa que les setmanes de rodatge han anat molt millor del que en un principi s'imaginava tenint en compte la situació.

Canviar o no canviar les trames?

El covid-19 va plantejar el debat sobre com serien les ficcions de la pandèmia. S'haurien de canviar les trames i evitar les escenes íntimes per tal d'esquivar el virus? En el cas de Todos mienten no ha sigut necessari i Freixas assegura que mai es va plantejar modificar la història. "Mai ens vam plantejar canviar trames perquè hi ha una formula per intentar tenir un control bastant decent. Evidentment, per sobre de la ficció hi ha la salut de la gent, però veient que hi havia possibilitat de tenir un cert control vam considerar que no feia falta fer canvis", diu.

Todos mienten s'ambienta en una urbanització de costa anomenada Belmonte que veu alterada la seva pacífica vida arran de la publicació a xarxes d'un vídeo sexual en què apareix la Macarena (Irene Arcos), professora d'escola, i l'Iván (Lucas Nabor), un dels seus alumnes major d'edat i fill de la seva millor amiga, l'Ana (Natalia Verbeke). L'ambient s'enterbolirà més amb l'aparició en un penya-segat d'un cos sense vida. El misteri sobre la identitat del mort i si té alguna cosa a veure amb el vídeo filtrat serà el centre de la trama. A banda d'Arcos i Verbeke, també participen en la sèrie Leonardo Sbaraglia, Ernesto Alterio, Miren Ibarguren, Juan Diego Botto i Eva Santolaria, entre altres artistes.

Tot i que l'acció arrenca amb el polèmic vídeo sexual, Freixas explica que la sèrie fuig de l'objectivació del sexe per centrar-se en les frustracions de les quatre dones que dirigeixen la trama. Les protagonistes han aconseguit tot el que desitjaven però estan insatisfetes. "A Todos mienten parlem molt de la idea d’alliberar-se d’una vida que has triat en un moment concret i que t’atrapa. Em semblava que sexualitzar-les justament era fer el discurs invers", argumenta el creador. Freixas defineix el seu nou projecte com un thriller sobre dones que "viuen en gàbies d'or".

La sèrie de Movistar+, que s'estrenarà el 2021 passat el primer trimestre, és el retorn de Freixas al thriller, un gènere en el qual se sent còmode i que ja va explotar amb Sé quién eres, emesa per Telecinco el 2017. Freixas, que ve de fer el drama familiar Días de Navidad, estrenat l'any passat, assegura que Sé quién eres i Todos mienten s'assemblen poc. "Intento alternar gèneres perquè si no t’empatxes. Ara torno al thriller d’una altra manera. Els personatges de Todos mienten no tenen grans estratègies, són impulsius. És un thriller però és molt més emocional perquè hi ha el retrat psicològic de les quatre famílies", diu el director. "La gran virtut del gènere és l'addicció que genera, però jo volia que fos una sèrie càlida", conclou.