Tomás Fernando Flores, a l’espera d’ERC per presidir RTVE

260x366 Tomás Fernando Flores treballa a Ràdio Nacional d’Espanya des del 1982. / EFE Tomás Fernando Flores treballa a Ràdio Nacional d’Espanya des del 1982. / EFE

El Congrés de Diputats va rebutjar ahir en primera volta els noms proposats pel PSOE i Podem per al consell de RTVE, que hauria d’estar presidit per Tomás Fernando Flores, actual director de Radio 3. La proposta va comptar amb els vots favorables dels dos partits signants i del PNB, que es va afegir a l’acord, mentre que el PDECat i ERC no van validar la proposta (tot i que tampoc van votar-hi en contra, ja que el procediment previst, en urna, implicava o bé validar la llista o bé votar en blanc).

En la primera votació, ahir, el consell requeria un suport de dos terços del Parlament, que no s’ha obtingut, mentre que en segona volta n’hi haurà prou amb una majoria absoluta, per a la qual són necessaris els vots dels independentistes per poder tirar endavant els nomenaments.

El portaveu del PDECat, Carles Campuzano, va assegurar que la seva abstenció es fa “amb voluntat de desbloquejar” en la segona fase de la votació, mentre que ERC avisava que si el PSOE vol el suport al nom hauran de canviar de posició i acceptar el diàleg “sense condicions” que els republicans van oferir la setmana passada a través d’una moció al Congrés que els socialistes van rebutjar. Avui compareix a la comissió constitucional la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo, i els republicans ho veuen com una oportunitat per a aquest canvi de discurs.

La votació no va comptar amb la participació dels diputats de Ciutadans, que van abandonar l’hemicicle abans que es produís en protesta pel que Albert Rivera ha considerat una “cacicada”. El partit taronja va demanar que es reprengués l’elecció del consell a través del concurs que està en tramitació al Congrés. El PSOE va afirmar que volia recuperar aquest sistema, però que l’elecció del consell era una solució provisional fins que es resolgui el procediment, que es pot allargar mesos.

Mentrestant, el PP va votar la seva pròpia llista, amb Eladio Jareño, l’excap de premsa d’Alícia Sánchez Camacho i actual director de Televisió Espanyola, com a proposta de president de l’ens públic. De fet, el PP i Ciutadans van forçar la setmana passada la posada en marxa del concurs públic amb una composició d’experts en què aquests dos partits tenien majoria.

El PSOE ha de decidir a partir d’ara si negocia amb els independentistes per assolir una majoria ajustada o si mira d’introduir canvis a la llista per satisfer el PP, que de moment és lluny d’arribar a un acord, perquè reclama la majoria al consell.

Tomás Fernando Flores forma part de la plantilla de Ràdio Nacional d’Espanya des del 1982, i des del 2012 dirigeix l’emissora musical de l’ens públic, Radio 3, on també presenta el programa de música electrònica Siglo XXI.

La presidència de Flores es preveu curta, ja que el seu nomenament exprés s’ha fet per cobrir l’ínterim entre el cessament de funcions de José Antonio Sánchez -que va esgotar el seu mandat el 22 de juny- i el nomenament d’un nou màxim responsable a partir del concurs públic. Tot i així, en aquest procés de substitució temporal s’han cremat diversos noms. L’últim, el d’Andrés Gil. La directora de Público, Ana Pardo de Vera, també va rebre l’oferiment de presidir temporalment l’ens públic. L’encàrrec venia de Pablo Iglesias, ja que el PSOE i Podem havien acordat que seria aquesta última formació la que proposaria el nom del candidat. Al final, i segons va explicar la mateixa periodista a Twitter, tot i que Sánchez havia rebutjat Gil i havia acceptat De Vera com a opció, va fer-se enrere quan va veure que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, nomenava la seva germana Isabel com a presidenta d’Adif.

Un altre candidat que es va filtrar a la premsa va ser l’exdirector de 20 minutos Arsenio Escolar. En aquest cas era un nom suggerit per Sánchez com a intent de proposar una alternativa a Gil o a De Vera, que eren els noms impulsats des de Podem. Altres perfils sondejats van ser els d’Iñaki Gabilondo, Fran Llorente (exdirector d’informatius de TVE), Rosa Cullell (del grup Prisa i exdirectora general de TV3), César González Antón (director de La Sexta noticias ) i José María Forte (director de Radio 5).

Flores ha aconseguit més consens que ningú fins ara, però no pas unànime. L’exdirector del programa Carne cruda Javier Gallego ha recordat que va ser ell qui va cancel·lar aquest espai contestatari, argüint en el seu moment que era més propi d’una ràdio pirata que d’una de pública. Quan va transcendir la proposta de fer-lo president, el locutor va voler ironitzar a Twitter sobre si els treballadors de la casa li recordarien aquest cas. “Esperant la reacció dels treballadors i treballadores de RTVE en contra que nomenin un president que va censurar un programa pel seu contingut polític”.

La llista en la qual està inclòs Flores es completa amb els següents proposats a consellers: Rosa María Artal, Juan José Baños, Concepción Cascajosa, Cristina Fallarás, Víctor Sampedro, Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluís Micó i Juan Tortosa Marín.