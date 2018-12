El secret professional no és cap caprici: és una pedra fonamental sobre la qual s'assenta l'edifici periodístic. Per poder fer un bon control al poder –i és aquesta la principal contribució a la democràcia que se suposa que fan els mitjans– cal que les persones amb informació sensible puguin confiar en els periodistes. Que sàpiguen que si donen un material rellevant, no patiran les conseqüències d'haver actuat seguint el seu compromís cívic i ciutadà.

I sí, hi ha fonts interessades, esclar. I també males pràctiques de periodistes aprofitant la figura per inventar-se testimonis. Però avui no parlo d'això, sinó de la bona gent que, senzillament, desafia l'opacitat d'una institució en nom de l'interès públic.

Aquest dimarts, agents de la policia espanyola van requisar els mòbils de dos periodistes d'Europa Press i del 'Diario de Mallorca'. Volen investigar qui ha filtrat informació relativa al cas Cursach. La mesura és un atropellament del dret dels periodistes però, sobretot, del dret dels ciutadans a rebre informació rellevant.

Avui dia, i gràcies en bona mesura a internet, els ciutadans estan al corrent dels intents de censura que es poden cometre i els condemnen. Generalment, un contingut reprimit acaba circulant per la xarxa –convenientment amplificat per la polèmica– en el que s'anomena efecte Streisand. I això és un desincentiu. Però requisar el mòbil a un periodista –la seva principal eina de treball– és un acte tant o més greu i, en canvi, pot passar desapercebut: com si fos només una qüestió interna i gremial.

La Policia Nacional ha de donar explicacions per aquest atac intolerable al dret d'informació. Torneu ara mateix els mòbils als periodistes mallorquins.