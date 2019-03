¿Torra reclama diners extres amb metralleta?

260x366 abc 27/03/2019 abc 27/03/2019

La cosa catalana és un quist informatiu que la premsa ja no pot erradicar de les portades. A dins de la bossa de greix hi cap de tot: si hi surt Catalunya, posa-ho sota el mateix paraigua. Títol de portada d''El Periódico': "Cs ofereix al PP un pacte per enderrocar Sánchez". Subtítol 1: "Casado rep com «una bona idea» l'aliança per governar que li proposa Rivera". Subtítol 2: "El cap de la investigació de l'1-O declara que el clima a Catalunya era «insurreccional»". El primer dels subtítols és de tall clàssic: amplia la informació del titular. Però el segon, en realitat, no té relació directa amb la notícia principal i, en canvi, el tenim anant de bracet amb el primer. De manera subtil, el diari transmet que el pacte dels trons es ven "per derrocar Sánchez" però que en realitat s'ordeix per posar la insurrecta Catalunya sota la bota d'un 155 perpetu.

També l''Abc' juga als contactes. "La Generalitat va pagar per equiparar Catalunya amb un escenari de guerra", diu el titular. I l'amplien: "El lobi estatunidenc especialitzat en processos secessionistes violents va cobrar més d'un milió d'euros". És la clàssica portada monogràfica del rotatiu, il·lustrada aquest cop amb un mosso d'esquadra amb passamuntanyes i metralleta. Doctrina de la por, etc. I, allà, al costat del subfusell Heckler & Koch UMP característic de les unitats d'elit de la policia catalana, hi apareix el titular: "Torra demana ara diners extres a Madrid". Que no és ben bé així. Sánchez va prometre que transferiria 7.000 milions a les comunitats i la Generalitat en reclama la part proporcional. Ni es demanen per pagar escenaris de guerra, ni es reclamen a punta d'un subfusell capaç de disparar 600 cops per minut. Però la semiòtica de Madrid amb la qüestió catalana no pot evitar empeltar-ho tot de violència, fins i tot una reclamació de tresoreria.