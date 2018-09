Tots els programes de la rentadora per ensabonar Valls

Manuel Valls és un tèxtil versàtil –tant li fa França com Barcelona–, així que, a la rentadora, se'l pot rentar i ensabonar amb diversos programes. Per exemple, podem girar la rodeta fins a la posició Amable i trobar el subtítol de portada d''El Periódico': "Exhibeix un to més moderat que el dels seus avaladors de Cs". O podem prémer el botó d'Ometre Prerentat d'Eix Nacional i topar-nos amb el titular de 'La Vanguardia': "Valls vol frenar el 'deteriorament' de Barcelona". Convertint-ho en un assumpte local, s'evita encarar la gran qüestió sobre si l'alcaldia de la capital catalana serà independentista o recentralitzadora. Per cert, el subtítol del diari de Godó ("Llança una candidatura que desborda les sigles de Cs") topava frontalment amb el titular de l'ARA: ("Valls es presenta només amb el suport de Cs"). A Madrid, només 'El País' li reserva un espai (generós) de portada i ho fa amb un titular en positiu, típic del programa Veterà de la rentadora: "Valls reivindica la seva experiència a França per liderar Barcelona". Al diari de l'esquerra no sembla importar-li gaire l'expulsió de gitanos de França, quan era ministre de l'interior.

Però el meu programa d'ensabonada preferit és el d' 'El Mundo', que li dedicava un perfil en pàgines interiors. Es titulava "Manuel Valls, un home decidit, combatiu i amb les idees clares, socialista apreciat per la dreta" i la segona paraula del text era "popular". Es referien, però, als índexs del 2014, perquè una enquesta d'aquest juliol, realitzada per Ipsos France, mostrava com Manuel Valls superava en rebuig Marine Le Pen. La nota que rebia era d'un 1,8 sobre 10. Cap d'aquestes dades apareixia a l'extens article que li dedicaven. Coses del programa Amnèsia: treu molta escuma.